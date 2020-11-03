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03.11.2020 13:54
Рубрика: Экономика

Каждый второй турист вернется в Крым в 2021 году

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Половина туристов, посетивших полуостров в 2020 году, намерены приехать сюда еще раз в 2021 году, а 46 процентов - в ближайшие пять лет. Таковы данные анкетирования отдыхающих, озвученные министром курортов и туризма Республики Крым Вадимом Волченко на дистанционном заседании президиума Государственного совета РК.

Фото: Пресс-служба минтуризма Республики Крым
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Во время опроса, проведенного в аэропорту Симферополя, на железнодорожном вокзале столицы Крыма, а также в санаториях, пансионатах и гостиницах были опрошены более 6000 человек.

- Полученные данные подтверждают те многочисленные положительные отзывы, что мы получаем весь сезон через средства размещения, наши онлайн-представительства в соцсетях и "горячую линию",- отметил министр. - В этот непростой для отрасли период мы справились, получили бесценный опыт, большой задел на будущее и понятные перспективы.

Исследование показало, что половина отдохнувших в Крыму гостей уже бывали на полуострове. 42 процентов предпочли пляжный отдых, 25 процентов - прошли курс оздоровления, а 19 процентов выбрали культурно-познавательный туризм. К слову, только музеи с начала года посетили два миллиона человек.

79 процентов туристов остановились в отелях и санаториях. И 70 процентов из них отметили приемлемую стоимость питания, проживания, развлекательных услуг и экскурсий. У 95 процентов туристов ожидания от отдыха оправдались, а 23 процента респондентов ответили, что отдых превзошел их ожидания.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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- У Крыма традиционная высокая "возвратность" туриста на фоне ежегодного роста туристического потока, - считает министр. - В последние несколько лет рост показателей был достаточно серьезным благодаря значительным усилиям бизнеса и власти. С 2017 по 2019 турпоток вырос на 38 процентов - до 7,43 миллиона человек.

Напомним, в январе-сентябре 2020 года в Крыму отдохнули более пяти миллионов туристов. Только в сентябре республику посетили 1,11 миллиона отдыхающих, что на 60 процентов превышает показатели 2019 года.

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