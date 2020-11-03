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03.11.2020 11:54
Рубрика: Экономика

На российско-абхазской границе начался мандариновый сезон

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Россию из Абхазии на данный момент импортировано 716 тонн цитрусовых. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.

Фото: iStock
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- Сельскохозяйственный сезон начался необычно рано, первые партии мандаринов стали ввозить уже в середине сентября. К середине октября было ввезено порядка 250 тонн цитрусовых (50 тонн фейхоа). В 2019 году на эту же дату было ввезено всего 20 тонн цитрусовых (30 тонн фейхоа), - говорится в сообщении.

За последние выходные импортировано около 90 тонн цитрусовых. В сутки в среднем через российско-абхазскую границу проходит до 30 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

По итогам прошлого мандаринового сезона, длившегося с октября по февраль, было оформлено примерно 14 тысяч тонн цитрусовых, а в 2018 году - почти 37 тысяч тонн.

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