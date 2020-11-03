На российско-абхазской границе начался мандариновый сезон

В Россию из Абхазии на данный момент импортировано 716 тонн цитрусовых. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.

- Сельскохозяйственный сезон начался необычно рано, первые партии мандаринов стали ввозить уже в середине сентября. К середине октября было ввезено порядка 250 тонн цитрусовых (50 тонн фейхоа). В 2019 году на эту же дату было ввезено всего 20 тонн цитрусовых (30 тонн фейхоа), - говорится в сообщении.

За последние выходные импортировано около 90 тонн цитрусовых. В сутки в среднем через российско-абхазскую границу проходит до 30 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

По итогам прошлого мандаринового сезона, длившегося с октября по февраль, было оформлено примерно 14 тысяч тонн цитрусовых, а в 2018 году - почти 37 тысяч тонн.