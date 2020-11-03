Скандал в 20-й городской больнице Ростова-на-Дону, перепрофилированной под ковидный госпиталь, набирает обороты. Напомним, он связан с публикациями в соцсетях заявлений о нехватке медицинского кислорода для тяжелых больных COVID-19, что стало причиной смерти пациентов 12 октября. Однако управление здравоохранения Ростова отрицает проблему со снабжением больницы кислородом. Проверкой данного факта занимаются следственные органы и прокуратура. Со дня на день будут оглашены результаты экспертизы и выводы комиссии.

О том, что некоторые лечебные учреждения недостаточно обеспечены кислородом, сигналы уже были. Так, во время одного из заседаний регионального штаба по координации деятельности по предупреждению проникновения и распространения коронавирусной инфекции глава Аксайского района Виталий Борзенко просил увеличить поставки кислорода в районные больницы. По словам губернатора Василия Голубева, это было единственное обращение о дополнительных поставках.

Как рассказал министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин, в регионе действует четыре предприятия, реализующих кислород, - в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Крупнейшими донскими поставщиками являются компании "Кубаньтехгаз" и "Спецхимтранс", обеспечивающие баллонами с медицинским кислородом 11 из 18 донских ковидных госпиталей.

- Производство работает в одну смену, но при необходимости готово увеличить поставки в два раза. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки потребность в медицинском кислороде возросла. Сегодня его суточное потребление в ковидных госпиталях Дона - 15,3 тысячи кубометров, - сказал Игорь Сорокин. - Предприятия сообразуются с потребностями лечебных учреждений. Проблем с запасами медицинского кислорода в регионе нет и не было.

Производственная мощность донских предприятий позволяет выпускать более 20 тысяч кубометров медицинского кислорода в смену, что обеспечивает все возникающие потребности.

- Компании справляются с заказами, поступающими из медучреждений. Те, в свою очередь, имеют обязательный запас кислорода, определенный регламентом, - отметил чиновник.

Другое дело, что сегодня регион столкнулся с резким увеличением числа людей, которым потребовалась госпитализация. В 20-й горбольнице ковидные пациенты лежат на всех пяти этажах здания, где еще недавно располагался роддом. А всего медики приняли примерно 700 больных. И среди них много нуждающихся в кислороде. Сотрудник этой больницы рассказал, что кислорода хватает, но в тот вечер, когда погибли люди, опоздала фура, которая привозит по 120 баллонов. О напряженной ситуации говорят и медики одного из донских районов: "Потребность в кислороде возросла. Если раньше в сутки нам требовалась 22 баллона, то теперь необходимо более 100 40-литровых баллонов. Сбоев в поставках нет, но порой приходится работать с колес. Думаем, и в других районах так же".

Некоторые лечебные учреждения имеют собственные кислородные станции. Но это не значит, что там вырабатывается кислород. Они нужны для распределения газа, который завозят в баллонах, по отделениям стационара. Существуют различные схемы обращения газа. Где-то имеются цистерны и дополнительные хранилища, где-то газ раздается по трубопроводу непосредственно в помещения. Это зависит от возможностей лечебного учреждения, ведь к установке оборудования предъявляются особые требования.

Наиболее подготовленными оказались больницы, специализирующиеся на реанимации, имеющие профильные отделения - хирургическое, пульмонологическое, кардиологическое, - где всегда востребовано такое оборудование. Но модернизация проведена во всех госпиталях, переведенных на прием ковидных пациентов, палаты реанимации оснащены дополнительными точками подачи кислорода.

Ни в одном из ковидных госпиталей подобного тому, что произошло в больнице №20, не случалось.

- У нас никогда не возникало таких ситуаций. Всегда есть запас медицинского кислорода. Проблем за полгода не было, - рассказала врач-инфекционист центральной городской больницы имени Семашко Надежда Скрипкина.

В том же Аксайском районе в отделениях районной больницы, где находятся на лечении пациенты с пневмонией, оборудовано 10 дополнительных точек доступа кислорода. Средства на это выделены из резервного фонда администрации муниципалитета. Ведется монтаж дополнительной кислородной линии в инфекционном отделении, приобретено 10 кислородных концентраторов. Горбольницу N 20 тоже можно считать профильным учреждением, здесь накоплен большой опыт в лечении респираторной патологии.

Но всегда остается человеческий фактор. Как сообщила "РГ" теперь уже бывший министр здравоохранения Татьяна Быковская, кислород был и в 20-й больнице, в резервном запасе в реанимации тоже были баллоны.

- Что произошло в эти сорок минут, сказать могут только профессионалы после окончания проверки, - заявила она.

Тем временем в регионе в срочном порядке увеличивают запасы жизненно необходимого медикамента. Независимо от результатов расследования ЧП в горбольнице N 20 Василий Голубев поручил соответствующим органам изучить, какие есть возможности для увеличения производства кислорода. В частности, к производству медицинского кислорода приступает Ростовская атомная станция в Волгодонске. Подготовка к этой новой для предприятия деятельности началась еще весной, когда стало понятно, что потребность в кислороде для пациентов с коронавирусной инфекцией и больных пневмонией будет возрастать.

В июне атомная станция получила лицензию Министерства промышленности и торговли РФ, в соответствии с которой теперь имеет право производить медицинский кислород для больниц, расположенных в районе АЭС. Проведена дополнительная аккредитация водно-радиохимической лаборатории химического цеха на новый вид деятельности - контроль качества выпускаемого "кислорода газообразного медицинского".

В сентябре министерство здравоохранения приняло решение провести экспертизу качества медицинского кислорода. Но поставок в медучреждения еще нет. По словам представителя РоАЭС Сергея Игнатовского, их можно начинать после регистрационного удостоверения кислорода как лекарственного средства. Только тогда он будет введен в гражданский оборот.

- Регистрация любого медицинского препарата - процедура, продолжительная по времени, она жестко регламентирована, причем во всех странах, а не только у нас. Мы делаем все возможное, чтобы ее ускорить, - сообщил "РГ" Сергей Игнатовский.

После выдачи регистрационного удостоверения медицинского кислорода как лекарственного средства планируется его отпуск по 240 кубометров в сутки. Само производство налажено на базе азотно-кислородной станции Ростовской АЭС на оборудовании, прошедшем модернизацию. Готов к производству медицинского кислорода и персонал предприятия, который прошел обучение.

Как у соседей

В редакцию "РГ" обратились жители Урюпинска, пожаловавшись на плохое обеспечение центральной райбольницы кислородом. Но в облздраве эту информацию не подтвердили. В ЦРБ ежедневно уходит по 200 кислородных баллонов. Кроме того, для оксигенной терапии используются мобильные концентраторы. Для нужд учреждения закупили 33 таких устройства. Прибор сепарирует поток воздуха, в итоге на выходе получается смесь газа, в которой содержится от 90 до 95 процентов кислорода.

По нормативу Минздрава РФ регионы должны обеспечить жизненно необходимым газом каждую вторую койку в ковидных госпиталях. Но в Волгоградской области подвели кислород ко всем инфекционным койкам.

"Развернутый коечный фонд отвечает всем требованиям, обеспечен кислородом и медоборудованием. Запас лекарств и средств индивидуальной защиты в инфекционных госпиталях постоянно пополняется. Там, где нет возможности обустроить кислородную станцию, используются кислородные баллоны. Бесперебойная поставка кислорода находится на особом контроле. Баллоны поставляют и заправляют профильные предприятия области", - прокомментировали в региональном комитете здравоохранения.

В Волгоградской области срочно объявлен тендер на закупку кислорода, прием заявок на участие в торгах завершится до конца месяца. Причем если ранее стоимость закупки не превышала полтора миллиона рублей, на этот раз стоимость двух закупок составила более 5 миллионов. Закупки кислорода проводятся каждый месяц. В октябре разместили два лота: кислород и кислород сжиженный медицинский. Начальная цена соответственно около 2,3 и 2,9 миллиона рублей. Но по сравнению с предыдущими месяцами цена за тонну не изменилась. Так, в лоте за 2,3 миллиона планируют приобрести 90 тонн газа. Стоимость тонны - 25520 рублей.