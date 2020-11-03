Коммерческую деятельность женщины освоили давно. Пусть дамы по-прежнему редки среди руководителей крупных заводов, но они активно открывают малые предприятия. А успешный старт всегда дарит надежду на расширение дела. Хотя есть женщины, занимающиеся, скажем, автосервисом, но все же чаще они выбирают то, что больше ассоциируется с представительницами прекрасного пола: уход за детьми, образование, красота.

- Я предприниматель с десятилетним стажем. Мы создаем букеты, используя материал с разных плантаций мира, - говорит собственница цветочной мастерской Марина Жуланова. - В нашем бизнесе пандемия помогла повысить продажи. Люди поддерживали друг друга, присылая цветы. Мы стали работать на доставку. Я всегда на связи. Где-то в ущерб семье, а у меня трое детей, но стараюсь минимизировать эти потери. И каждый понедельник я трачу два-три часа на спа-салон. Это дает мне энергию на всю неделю.

По данным "Опоры России", 55 процентов женщин боятся открыть свой бизнес, так как их не поддерживают близкие. Но инициативным россиянкам хочется реализовать свой потенциал. И кухней их творчество отнюдь не ограничивается. Мать четверых детей Людмила Оганесян занимается коммерцией четыре года. За это время она открыла уже четвертую студию красоты и загара.

- Для нашей сферы уйти в онлайн было тяжело. Но мы выстояли, даже готовимся к открытию новой студии. Мой совет - научиться делегировать полномочия. Мужчина может 80 процентов времени посвятить работе. Нам же надо уделить внимание мужу, детям и себе. Поэтому нужны доверенные лица, которым можно перепоручить часть обязанностей. А если любишь свое дело, то все успеешь, - рассказала Людмила.

Руководителю центра косметологии Елене Агаповой тоже пришлось нелегко последние месяцы.

- Изоляция дала возможность перенаправить силы. Мы вышли в онлайн, проводили консультации. Когда ограничения закончились, мы были готовы к наплыву женщин, изголодавшихся по красоте. В результате планы перевыполнены. Так что все нужно воспринимать как толчок к развитию, - полагает Агапова.

Волгоградка Екатерина Гончарова сначала занималась юриспруденцией, но потом ее потянуло в другую сферу, и она переучилась на сомелье. Теперь ведает винными баром и магазином. Вообще в основе женского бизнеса часто лежит какая-то личная история. Вот, к примеру, Алина Розенцвет - красивая молодая женщина с фигурой на зависть многим. И никто не догадается, что недавно проблемой Алины был лишний вес. Похудев на 20 килограммов, она поняла, что теперь может помочь другим горожанкам, и организовала сервис правильного питания.

- Я решила проверить, как в Волгограде женщины будут реагировать на предложение сбалансированной еды. Бесплатно развозила комплексы правильного питания по фитнес-клубам в обмен на рекомендации. Думала, что это заинтересует только "фитоняшек", но оказалось, что грамотно питаться хотят многие, - отметила Розенцвет.