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03.11.2020 11:56

Прибыль на шпильках

Какой бизнес выбирают женщины
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 248(8302)
Коммерческую деятельность женщины освоили давно. Пусть дамы по-прежнему редки среди руководителей крупных заводов, но они активно открывают малые предприятия. А успешный старт всегда дарит надежду на расширение дела. Хотя есть женщины, занимающиеся, скажем, автосервисом, но все же чаще они выбирают то, что больше ассоциируется с представительницами прекрасного пола: уход за детьми, образование, красота.

- Я предприниматель с десятилетним стажем. Мы создаем букеты, используя материал с разных плантаций мира, - говорит собственница цветочной мастерской Марина Жуланова. - В нашем бизнесе пандемия помогла повысить продажи. Люди поддерживали друг друга, присылая цветы. Мы стали работать на доставку. Я всегда на связи. Где-то в ущерб семье, а у меня трое детей, но стараюсь минимизировать эти потери. И каждый понедельник я трачу два-три часа на спа-салон. Это дает мне энергию на всю неделю.

Фото: iStock
Как технологии Big Data помогают развивать бизнес в Свердловской области

По данным "Опоры России", 55 процентов женщин боятся открыть свой бизнес, так как их не поддерживают близкие. Но инициативным россиянкам хочется реализовать свой потенциал. И кухней их творчество отнюдь не ограничивается. Мать четверых детей Людмила Оганесян занимается коммерцией четыре года. За это время она открыла уже четвертую студию красоты и загара.

- Для нашей сферы уйти в онлайн было тяжело. Но мы выстояли, даже готовимся к открытию новой студии. Мой совет - научиться делегировать полномочия. Мужчина может 80 процентов времени посвятить работе. Нам же надо уделить внимание мужу, детям и себе. Поэтому нужны доверенные лица, которым можно перепоручить часть обязанностей. А если любишь свое дело, то все успеешь, - рассказала Людмила.

Руководителю центра косметологии Елене Агаповой тоже пришлось нелегко последние месяцы.

- Изоляция дала возможность перенаправить силы. Мы вышли в онлайн, проводили консультации. Когда ограничения закончились, мы были готовы к наплыву женщин, изголодавшихся по красоте. В результате планы перевыполнены. Так что все нужно воспринимать как толчок к развитию, - полагает Агапова.

Волгоградка Екатерина Гончарова сначала занималась юриспруденцией, но потом ее потянуло в другую сферу, и она переучилась на сомелье. Теперь ведает винными баром и магазином. Вообще в основе женского бизнеса часто лежит какая-то личная история. Вот, к примеру, Алина Розенцвет - красивая молодая женщина с фигурой на зависть многим. И никто не догадается, что недавно проблемой Алины был лишний вес. Похудев на 20 килограммов, она поняла, что теперь может помочь другим горожанкам, и организовала сервис правильного питания.

- Я решила проверить, как в Волгограде женщины будут реагировать на предложение сбалансированной еды. Бесплатно развозила комплексы правильного питания по фитнес-клубам в обмен на рекомендации. Думала, что это заинтересует только "фитоняшек", но оказалось, что грамотно питаться хотят многие, - отметила Розенцвет.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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