В Новороссийске вор поджег дом ради царских монет

В Новороссийске возбудили уголовное дело по факту кражи из частного дома ценностей, в том числе трех серебряных монет времен Николая II.

Однако лишь хищением преступник не ограничился: он еще и поджег дом. Когда огонь вспыхнул, очевидцы вызвали на место пожарных. Те оперативно справились с огнем - выгорела только одна комната.

Позже хозяин заметил пропажу ценностей. Он посмотреть кадры с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что дом поджег вор, совершивший кражу.

"В полицию поступило сообщение о том, что в частный дом проник неизвестный и украл барсетку. В сумке находились деньги, золотые украшения и три серебряные монеты времен Николая II. Хозяин оценил пропажу в 200 тысяч рублей", - сообщил КP.Ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас злоумышленника ищет полиция.