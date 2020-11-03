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03.11.2020 11:32

"Атаман" пока в проекте

Усть-Донецкий судоремонтный завод официально признан банкротом
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 248(8302)
Судостроительно-судоремонтный завод в Усть-Донецком районе Ростовской области признан банкротом по решению арбитражного суда. На предприятии введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Ранее на заводе, открытом в 1960 году, производили ремонт различных судов речного флота. Еще недавно в период навигации на ССРЗ ремонтировали до 100 судов грузового, буксирного и несамоходного флота. В заводской док в межнавигационный период заходили суда из Ростовской области и Поволжья, перевозящие грузы по Дону, Волге, Азовскому, Черному и Средиземному морям. В усть-донецком доке можно было увидеть даже прогулочные суда "Москва", пришедшие из столицы.

В последние годы завод стал работать ни шатко ни валко, а год назад на нем вообще ввели внешнее наблюдение на 18 месяцев. Иск о банкротстве подала налоговая служба, сумма требований которой составила примерно 38 миллионов рублей.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Тогда у завода якобы появился инвестор, который собирался погасить его долги, модернизировать оборудование и начать производство грузовых судов.

Но, как говорится в постановлении арбитража, несмотря на большую задолженность, долги не погашались. На сегодня долг ССРЗ составляет более 60 миллионов рублей, из них примерно 15 миллионов - невыплаченная заработная плата, задержки которой начались на предприятии около года назад. Без зарплаты остались почти сто человек.

"В прошлом году завод выкупили для строительства маломерного флота. И вскоре мы перестали получать зарплату. Начались обещания, что скоро все выплатят, но предприятие простаивало, хотя, говорят, заказы на завод поступали и на ремонт, и на отстой судов. Когда началась эпидемия коронавируса, людей вообще отправили по домам", - пояснили на усть-донецком производстве. Внешний управляющий ССРЗ признал, что восстановить платежеспособность завода пока невозможно.

В то же время периодически рассматриваются проекты возрождения предприятия. Например, есть идея создать на базе Усть-Донецкого ССРЗ современный судостроительно-судоремонтный кластер и строить там сухогрузы нового типа.

Как рассказали в администрации района, велись переговоры, чтобы в Нижегородской области собирать каркас судов, а в Усть-Донецке их дооснащать.

Также судостроители рассчитывают на федеральную поддержку. Ведь Ростовская область будет участвовать в программе возрождения российского флота, а на донском ССРЗ разработан проект сухогруза нового поколения "Атаман -140" (140 - это длина судна). Сухогруз имеет значительные преимущества перед "собратьями", которые раньше строились в нашей стране.

Новые сухогрузы могли бы решить проблему нехватки судов для доставки промышленного сырья в России. Усть-донецкие корабли перевозили бы зерно, а старые суда, например, уголь. На предприятии надеются, что банкротство оздоровит экономику завода и эти планы удастся осуществить.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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