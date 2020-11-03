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03.11.2020 12:50
Рубрика: Власть

С надеждой на новоселье

В Севастополе разморозят около 100 украинских долгостроев
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 248(8302)
Чуть меньше сотни многоквартирных домов, строительство которых началось в Севастополе в украинские годы, могут быть узаконены по решению городской комиссии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что продолжать судебные тяжбы с застройщиками затратно и неэффективно, лучше дать им возможность завершить объекты, ведь долгострои не украшают город.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Один из примеров - скандальная стройка в центре города, между Историческим бульваром и Севастопольским госуниверситетом, объектами культурного наследия. На маленьком участке среди четырех- и пятиэтажных домов планировалось уместить четыре корпуса высотой 6 - 10 этажей. Работа началась более 10 лет назад и еще в 2013 году была остановлена. У застройщика не оказалось разрешительных документов, участок был предназначен для строительства телерадиоцентра, а не жилого комплекса.

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В 2015 году проверка прокуратуры и Севгосстройнадзора подтвердила отсутствие оснований для строительства. В 2016-м правительство Севастополя обратилось в суд с иском о сносе самостроя, а в 2018-м согласилось его узаконить. Было подписано мировое соглашение, по условиям которого застройщик должен был изменить вид разрешенного использования земли, уменьшить количество этажей и получить разрешение на строительство. А в готовом доме бесплатно предоставить в собственность города 17 квартир площадью от 50 до 98 квадратных метров.

Стройка, однако, так и не сдвинулась с места. Недавно проект рассмотрела профильная комиссия во главе с Развожаевым.

Улица Гоголя, на которой строится комплекс, в 2016 году включена Министерством культуры РФ в границы исторического поселения федерального значения. Возводить на ней высотки нельзя. Поэтому будет построено здание каскадного типа, объяснил и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.

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- В историческом поселении высота застройки ограничена четырьмя-пятью этажами, - сообщил Жукалов. - Чтобы не нарушать восприятие объектов культурного наследия, предложено такое решение. Со стороны улицы Гоголя у комплекса будет пять этажей, а со стороны улицы 4-й Бастионной - восемь. Но с учетом перепада высоты от проезжей части 4-й Бастионной будут выступать ровно четыре этажа.

По словам Михаила Развожаева, квартиры в этом доме купили около 30 пайщиков, которые уже 10 лет ждут обещанного жилья.

- Если дом не достроят, они станут обманутыми дольщиками и проблему придется решать государству, - заявил он в эфире городского ТВ, отвечая на вопросы жителей. - Меньшим из зол будет довести такие объекты до ума, а не продолжать судебные тяжбы.

Также комиссия разрешила ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома, построенных на участках для ИЖС. В них уже живут люди, хотя здания де-юре остаются стройплощадками. "РГ" писала о проблеме в статье "Однушка за миллион" в номере от 9 апреля 2019 года. Застройщики, используя лазейки в законах, возводили многоквартирные дома в надежде позднее изменить вид разрешенного использования земли. В результате покупатели годами не могут оформить право собственности на квартиры. Правительство Севастополя подавало судебные иски о сносе многих объектов, есть и вступившие в силу решения, но ни одно пока не исполнено.

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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Легализация многоэтажек, построенных по украинским документам, началась в Севастополе в 2018 году. Тогда в городе насчитывалось 28 проблемных новостроек. Застройщики выходили за рамки первоначального проекта: добавляли этажи и целые корпуса, урезали размеры парковок и детских площадок. Сейчас список расширился до 100 объектов. Как пояснили "РГ" в департаменте архитектуры и градостроительства, реестр пополнился многоквартирными домами на участках ИЖС, которые оказались массовой проблемой в Севастополе.

Михаил Развожаев подчеркнул, что список не будет расширяться, чтобы таким образом не пытались узаконить уже новые незаконные постройки.

- Есть около 100 проблемных домов, которые остались с украинского периода, - говорит губернатор. - Во многих из них живут люди, квартиры проданы, но дома имеют статус стройплощадки. Список мы составили совместно с прокуратурой города, он находится на ее контроле. Я не могу дать гарантию, что все вопросы удастся положительно решить, но будем стараться.

По его словам, около десяти домов можно ввести в эксплуатацию в короткие сроки, достаточно прекратить бюрократическую волокиту и согласовать действия отдельных служб. Но есть и сложные случаи, когда застройщик бросил недостроенные объекты. В Севастополе создадут фонд, который займется решением проблемы обманутых дольщиков и дома будут достроены за счет бюджетных средств.

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