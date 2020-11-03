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03.11.2020 09:59
Рубрика: Происшествия

В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Адлерском районе Сочи пропал 31-летний основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Об этом сообщается на странице краснодарского отделения организации "Лиза Алерт".

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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1 ноября 2020 года он ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся. "Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие, - говорится в сообщении. - Одет: светло-бежевая толстовка с капюшоном, коричневые брюки, белые спортивные туфли".

На официальной странице Игоря Кропова в социальной сети также размещена просьба сообщить о пропавшем тех, кто его видел, по телефону 112 или 8 800 700 54 52.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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