Волгоградских терапевтов будет возить автотранспорт администрации

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание с Советом Волгоградской областной думы по формированию бюджета на 2021-2023 годы и поставил дополнительные задачи по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Глава региона подчеркнул, что власть уделяет повышенное внимание проблемным вопросам, которые связаны с многократным увеличением нагрузки на систему здравоохранения и на медперсонал.

- Трудностей хватает. Мы их не скрываем, - сказал Бочаров. - Так, существенная проблема возникла в амбулаторно-поликлиническом звене: в связи с переводом значительного количества врачей в инфекционные госпитали, заболеваемостью врачей, а также ростом обращений жителей в поликлиники. Поэтому нами принято решение о дополнительном привлечении автомашин, а также о временной передаче врачам-терапевтам амбулаторного звена части автотранспорта органов исполнительной власти. Предлагаю Волгоградской областной думе, органам местного самоуправления принять такие же решения. Это позволит повысить оперативность оказания амбулаторной помощи жителям на дому. И не только при коронавирусной инфекции. Главная задача, которую мы решаем, - это забота о жизни и здоровье людей.

Андрей Бочаров поблагодарил депутатский корпус за оперативные решения. По данным пресс-службы обладминистрации, подготовлены 7,8 тысячи инфекционных коек, приобретено дополнительное диагностическое оборудование, наращивается объем лабораторных исследований, запущены экспресс-анализы. Только за первую половину года затраты на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и поддержку реального сектора экономики составили 14 миллиардов рублей. При этом в области сохраняют темпы реализации национальных и приоритетных проектов развития: строительство обхода Волгограда и комплекса ГТС для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

- По итогам девяти месяцев 2020 года, несмотря на все сложности, доходная часть областного бюджета исполняется в запланированных объемах, - отметил Андрей Бочаров. - Статистика подтверждает негативное влияние пандемии на целый ряд отраслей, таких как торговля, сфера услуг, сферы культуры и досуга, перевозок, туризма и ряда других. Предсказуемо поднялся уровень безработицы. Мы эту проблему видим, работаем над ее решением.

При этом позитивная динамика сохраняется в АПК, промышленности, строительной отрасли, внешнеторговом обороте, инвестиционной активности. Объем инвестиций в первом полугодии составил 116,2 процента к аналогичному периоду 2019 года.

5 ноября главный финансовый документ региона пройдет публичные слушания, а затем будет представлен на рассмотрение депутатов Волгоградской областной думы.