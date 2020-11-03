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03.11.2020 17:42

Чемоданное настроение

Жители Кубани готовы покинуть регион ради более высокой зарплаты
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 248(8302)
Почти 60 процентов жителей Кубани, признавшихся, что хотели бы сменить место жительства, назвали причиной низкую заработную плату. Таковы результаты исследования, проведенного рекрутинговой российской компанией HeadHunter.

Опрос в Краснодарском крае проводился с 19 сентября по 5 октября этого года. Оказалось, что только 19 процентов респондентов не против переехать в другой регион России, еще 39 процентов периодически об этом думают, а 33 процента не хотят никуда переезжать. Такие данные привела руководитель пресс-службы "HeadHunter Юг" Алена Манохина.

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Что подталкивает к переезду из Краснодарского края? 59 процентов ответили, что это низкая заработная плата, 47 процентов отметили, что в регионе мало компаний, где им хотелось бы трудиться, 23 процента говорили о неблагоприятной городской среде: слабо развитой транспортной системе, отсутствии возможностей для досуга, высоком уровне преступности. Почти каждый пятый респондент говорил об отсутствии перспектив для членов семьи, таких как, например, обучение, 30 процентов - о невозможности работать по профессии, а 11 процентов рассказали, что их друзья и родственники либо уже переехали из региона, либо собираются это сделать.

Больше всего желающих переехать живут в Архангельской области, в республиках Коми и Саха (по 50 процентов), меньше всего - в Москве и Санкт-Петербурге (шесть и семь процентов соответственно).

Где же мечтают жить те, кто задумался о смене места жительства? Во главе топ-10 городов и регионов, которые российские соискатели рассматривают в качестве пункта назначения, Москва: ее выбрали 24 процента респондентов. Среди самых привлекательных субъектов оказалась и Кубань. Она на втором месте: регион назвали 18 процентов опрошенных. На третьем месте - Санкт-Петербург (13 процентов). В Москву респондентов манит высокая зарплата (85), в Санкт-Петербург - более комфортная городская среда (61), а в Краснодарский край - климат и экология (88).

Впрочем, Кубань привлекает не только климатом.

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- 38 процентов соискателей, желающих переехать поближе к морю, объяснили, что их привлекает комфортная городская среда, 26 процентов - более высокий уровень заработной платы, 22 процента отметили наличие работы по профессии, 16 процентов считают вероятной возможность трудоустройства в компании, лидирующей на рынке. Еще столько же хотят переехать потому, что в регионе у них есть друзья и родственники, - прокомментировала Алена Манохина.

При этом 64 процента кубанцев отметили, что их все устраивает. Многие не хотят покидать родных, опасаются высоких затрат на переезд и жилье и боятся оказаться на новом месте невостребованными на рынке труда. У кого-то семьи против смены места жительства, а кто-то не готов к переменам психологически.

Больше всего тех, кого все устраивает в регионе проживания, оказалось в Москве (75 процентов) и Санкт-Петербурге (72). Каждый четвертый россиянин указал, что не хочет жить вдали от родственников и поэтому не планирует переезд. Больше всего таких в Новосибирской области (41). 16 процентов сказали, что семья против перемены места жительства. Таких больше всего в Башкортостане (40). Не хотят покидать насиженное место из-за высоких издержек, связанных с переездом и арендой жилья, 17 процентов респондентов. Психологически не готовы к переменам восемь процентов (в Свердловской области таких можно встретить чаще - 14 процентов).

В ходе исследования выяснилось, что отсутствие работы по профессии беспокоит чаще всего жителей Белгородской области (43 процента). 67 процентов респондентов из Тульской области считают, что в их регионе мало компаний, в которых хотелось бы работать.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Низкая зарплата беспокоит жителей практически всех регионов. Больше всего это тревожит граждан в Волгоградской области (83 процента). Плохую экологию и некомфортный климат выделяют 70 процентов отпрошенных в Челябинской области и 68 - в Красноярском крае. Неблагоприятная городская среда подталкивает к переезду из Кировской области почти половину опрошенных.

Среди регионов, в которых работодатели предлагали в сентябре самую высокую зарплату, южных не оказалось. Так, Краснодарский край занял лишь 22-е место.

- Если в январе 2020 года средняя заработная плата, предлагаемая на Кубани, составляла 48 926 рублей, то в сентябре она сократилась до 44 053, - отмечает руководитель пресс-службы "HeadHunter Юг" Алена Манохина.

Астраханская область - на 39-м месте (39 915 рублей), Ростовская - на 51-м со средней предлагаемой зарплатой 38 606 рублей, Волгоградская заняла 63-е место (37 410 рублей). Среди аутсайдеров всероссийского рейтинга - Республика Адыгея (33 414 рубля).

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Рынок труда

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