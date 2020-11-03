Прокуратура попросила изменить приговор экс-мэру Челябинска

Прокуратура Челябинской области внесла апелляционное представление на приговор экс-градоначальнику Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за получение взятки в особо крупном размере. Приговор обжалован ввиду чрезмерной мягкости наказания, сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

- При назначении наказания суд не в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, - сказала представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Как уже сообщала "РГ", 28 октября Центральный суд Челябинска признал экс-чиновника виновным в получении 2,5-миллионной взятки, которую он в компании с начальником управления капстроительства потребовал от застройщика в обмен на контракты по строительству школы и детского сада в новом микрорайоне Челябинска. Сам Тефтелев своей вины не отрицал и после громкого ареста в декабре прошлого года начал активно сотрудничать со следствием.

С учетом раскаяния, возраста и состояния здоровья подсудимого суд скостил ему больше половины срока и штрафа, предложенного гособвинением, приговорив к трем годам строгого режима с лишением права работать в органах власти еще на три года и штрафом на сумму 37,5 миллиона рублей. Лишили экс-мэра и орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, полученных за годы безупречной службы, которую он больше 30 лет назад начал в должности заведующего отделом районного комитета ВЛКСМ Магнитогорска.

Прокуратура просит этот приговор изменить, увеличить срок наказания до 6,5 лишения свободы со штрафом в размере 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах власти еще на 10 лет. Другими словами настаивает на наказании, предложенном гособвинением в судебных прениях.

Стоит отметить, что экс-чиновник прослыл в Челябинске опытным хозяйственником и человеком команды прежнего главы региона. Однако в последние годы, видимо, не забывал и себя. Следствие обнаружило у него имущество на сумму свыше 60 миллионов рублей. На него наложен обеспечительный арест для взыскания судебного штрафа.