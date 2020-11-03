Против чиновников Троицка возбудили дело о незаконных премиях

Сотрудники администрации Троицка обвиняются в превышении полномочий.

Как сообщил сегодня челябинский Следственный комитет, опираясь на данные счетной палаты за 2018-2020 годы, чиновники выписывали премии по итогам работы.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные", - передает пресс-служба ведомства.

Кроме того

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Миасского городского округа, он обвиняется в превышении полномочий,а также во взяточничестве (п."в" ч.3 ст.286 и п.п."б,в" ч.5 ст.290 УК РФ).

В частности, по данным СК, в 2012 году он получил от одного предпринимателя более 140 тысяч рублей за предоставление в аренду земельных участков, а от другого - 300 тысяч за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений.

Уголовное дело направлено в суд.