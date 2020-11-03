Рослесхоз сокращает зоны, где лесные пожары можно не тушить

В этом году в России на 92 миллиона гектаров сократилась территория лесных угодий, где пожары не тушили. Это по сравнению с прошлым годом. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Речь идет о так называемых зонах контроля - территориях, на которых лесные пожары можно не тушить, если расходы превышают ущерб от огня. По словам главы Рослесхоза, в 2019 году в сумме они составляли около 620 миллионов гектаров. И за год, получается, уменьшились почти на 15 процентов.

"Мы провели работу с регионами по установлению зон контроля, ведь это только их прерогатива, - пояснил Сергей Аноприенко. - И некоторые регионы, такие как Свердловская и Тюменская области, совсем отказались от зон контроля".

Тут стоит пояснить, что в Якутии - самая большая зона контроля. И мой вопрос касался этой очень серьезной проблемы. Лесные пожары подошли уже к Полярному кругу. И даже прорвались далеко на Север - в зону контроля, где их тушить не на что и некому. За ними наблюдали из космоса. А северные пожары чреваты тем, что они, уничтожая лес, обнажают вечную мерзлоту, лишают ее защиты. И тем самым подстегивают ее таяние. В свою очередь, это ускоряет изменение климата.

Что можно предпринять для решения этой, в общем-то, глобальной проблемы? Это и был мой вопрос главе Рослесхоза.

"Якутия - тот регион, который заслуживает особого внимания, - подтвердил Сергей Аноприенко. - Там действительно самая большая зона контроля. Из оставшихся на сегодня примерно 530 миллионов гектаров 217 миллионов приходятся на зоны контроля Якутии. Это отдаленные и труднодоступные территории. Мы понимаем сложность тушения возгораний там". Тем не менее Рослесхоз стремится сократить зоны контроля. Но, видимо, пока не всем регионам это по силам и по карману. Как говорится, не все сразу.

Однако кроме зон контроля, есть и термоточки - так их называют специалисты. Это вероятные пожары, обнаруженные с помощью космических спутников. В Якутии их в этом году вспыхнуло немало. "В Арктической зоне температура воздуха была зарегистрирована выше 35 градусов. Когда такое было? - вспоминает глава Рослесхоза. - А на Чукотке? Порой до 40 градусов доходило. На Чукотке!".

При этом, по словам собеседника "РГ", он был практически постоянно на связи с главой республики. Информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза позволяла федеральному штабу видеть всю картину по пожарам.

"Коллег из Якутии мы регулярно уведомляли, что одно дело, когда термоточки фиксируют в зонах контроля, и другое, когда пожары возникают на территориях Индигирского, Верхоянского лесничеств, - продолжает Сергей Аноприенко. - Там удаление от населенных пунктов позволяло привлечь силы и средства, предусмотренные сводным планом тушения. И минимизировать тот ущерб и те масштабы горения, которые пришлись на территорию Якутии".

Из девяти миллионов гектаров площадей, пройденных лесными пожарами в стране, вклад Якутии - 6,3 миллиона, уточняет глава Рослесхоза. "Поэтому, - говорит он, - в первую очередь я бы рекомендовал главам муниципальных районов чаще обращаться к сводному плану тушения пожаров, который верстается регионом. И оперативнее реагировать на термоточки. Я говорю о тех лесных пожарах, которые возникают рядом с населенными пунктами, где сводным планом предусмотрены и силы, и средства. Порой реакция на эти пожары оставляет желать лучшего".

Полный текст "Делового завтрака" с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".