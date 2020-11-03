Свердловских школьников отправят после каникул на дистанционное обучение

На Среднем Урале после завершения школьных каникул, которые из-за пандемии длятся две недели вместо одной, учеников переведут на дистанционное обучение на одну неделю.

Каникулы помогли ненамного снизить и задержать заболеваемость COVID-19. Об этом сообщил сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на очередном брифинге оперативного штаба региона по противодействию распространению коронавируса.

- Нас интересует не столько разобщение детей, сколько разобщение взрослых. Учителя за короткое время стали одной из самых болеющих категорий и, соответственно, распространителями инфекции. Неделя нам действительно нужна, - сказал он.

Отметим, по данным оперштаба, за последнюю неделю вдвое увеличилось количество заболевших в возрастной категории 18-29 лет. Так, на 28 октября таких пациентов было всего 6,8 процента от числа заразившихся, и это была самая редко болеющая группа. Сейчас цифра выросла до 12,3 процентов. За неделю реже всего заражались дети и подростки до 18 лет - 11,5 процентов.

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 283 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии - 37049. За сутки из больниц выписали 285 человек, всего с болезнью справились 29149 человек. Оперштаб зарегистрировал еще восемь смертей, всего жертвами болезни стали 792 пациента.