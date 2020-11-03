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03.11.2020 16:24
Рубрика: Власть

Тюменцы защитили проект по учету пешеходного трафика

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Семь окружных туров конкурса для начинающих и опытных IT-специалистов "Цифровой прорыв" подвели черту 1 ноября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По результатам серии онлайн-хакатонов в рамках этих состязаний в список лидеров эксперты пока отобрали 27 команд из 131, чьи наработки (числом 73) в будущем позволят значительно улучшить качество жизни россиян. Чтобы воплотить задуманное, авторы лучших проектов, отмеченных в IT-хабах Москвы, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга, разделят меж собой по три миллиона рублей. Среди победителей есть и тюменцы: 16 человек к настоящему дню продемонстрировали жюри готовность оперативно решать серьезные задачи.

Фото: Пресс-служба форума "Инфотех"
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Для участия в хакатоне "Уральский IT-хаб" зарегистрировалось более 1700 участников-дизайнеров, менеджеров, айтишников. Лидером по заявкам стала Свердловская область. Ненамного от нее отстали Тюменская и Челябинская области, Москва и Башкирия. За 48 часов от коллективов требовали найти "ключи" к девяти кейсам, предложенным государственными компаниями и коммерческим сектором. Например, департамент физической культуры и спорта Тюменской области хотел получить приложение для общения наставников и подростков, а также развития у последних полезных навыков. ПАО "Ростелеком" просил о сервисах, которые дадут рекомендации по оптимальному количеству общественного транспорта, а ПАО "Россети" - о новой системе отслеживания потребления электроэнергии. Газпромбанку требовался портал для взаимодействия с внешними партнерами.

Одну из задач для участников поставил начальник отдела сопровождения проектов и программ программно-аналитического управления департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Сухов. Это прототип технологии для автоматического подсчета индекса качества городской среды. По мнению эксперта, подобной и, что немаловажно, рабочей инициативы на эту тему еще не озвучивалось.

Самое лучшее решение на этот счет организаторам и заказчикам предложила тюменская команда Ingins software. Система Human Traffic, заведенная под кейс "Разработка программного обеспечения, позволяющего анализировать исходное размещение пешеходных переходов, велосипедных дорожек и фактическое пешеходное и велосипедное передвижение жителей города" авторства Константина Кайминского, Рустама Салахутдинова, Руслана Мезенцева и Саидакмала Комалова, однозначно была признана лучшей. Молодежь зарегистрировала новинку, с помощью которой в пределах города анализируется поток пешеходов и велосипедистов для дальнейшего разумного проектирования и строительства тротуаров, переходов, велодорожек.

Фото: iStock
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Еще один тюменец Рустам Якубов в составе команды AI_CENTR занял третье место по кейсу от Почты России. Ребята рассказали об интерактивной карте, где отмечены наиболее благоприятные локации для расположения почтовых офисов. Координаты этих мест определяются нейросетью на основе анализа геоданных. Мария Морозова и Александр Скубов, также из Тюмени, работали в составе команды "105", которая решала кейс по заказу Росатома. Их интеллектуальный сервис на платформе 1С для поиска и идентификации номенклатуры занял третье место.

Представители Тюменского региона неплохо показали себя и на других территориальных хакатонах. Еще в конце лета на IT-хабе Южного федерального округа Сергей Ивашишин, Виолетта Шкилева, Александр Кувалдин, Владислав Валащук, Николай Машталер (команда "Нейромантики") заняли третью позицию с решением для кейса Yoloco по автоматической модерации комментариев. А в Сибирском федеральном округе Андрей Кох, Даниил Анохин, Иван Баталин, Максим Штыка (команда ParkoVed) третье место себе обеспечили решением по кейсу автоматизации системы управления парком развлечений.

Добавим, что имена тюменцев мы еще можем услышать после подведения итогов восьмого хакатона. Северо-Западный федеральный округ примет его в середине ноября.

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