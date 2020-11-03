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03.11.2020 12:18
Рубрика: Общество

Уральские палеонтологи обнаружили древнейшего предка современных куниц

Текст: Юлия Мякишева
В пещере Цзиньюань (провинция Ляонин на северо-востоке Китая) уральские ученые обнаружили окаменелости, которые принадлежат предку современных куниц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Найденным челюстям примерно 1,7 - 2,2 миллиона лет. Их относят к периоду раннего или среднераннего плейстоцена, сообщает пресс-служба УрФУ. Исследователи отмечают, что это - самые ранние окаменелости, которые могут принадлежать предку современных куниц. Новые вид назвали Martes crassidens.

- Морфологическое сравнение, морфометрический и морфотипический анализы показали, что ископаемый вид демонстрирует явное сходство с группой современных куниц, проживающих в Голарктической области (крупнейший биогеографический регион, который определяют по флористическому и фаунистическому признакам. Охватывает большую часть Северного полушария) - с лесной куницей, соболем, японским соболем и американской куницей, - рассказывает старший научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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По его словам, находка имеет и уникальные черты. К примеру, относительно большой размер зубов, очень крепкие плотоядные зубы. Такие морфологические особенности предполагают потребление более грубой пищи и тяготение к "дурофагии" - способности поедать организмы с твердым панцирем.

Ученые говорят, что эти останки отличаются от известных ископаемых куниц, но схожи с современными видами, проживающими в Голарктическом регионе. Поэтому, предполагают они, новый вид - это передковая форма современных куниц.

- В целом куницы появились еще в плиоцене (5,3-2,6 млн лет назад), а современные виды - в раннем - среднераннем плейстоцене (1,7-2,2 млн лет назад), - уточняется в сообщении вуза.

Чтобы определить таксономическую принадлежность, найденные челюсти ученые сравнили с коллекционными образцами из музеев США, Китая, Екатеринбурга.

Находка поможет понять эволюцию куниц на этапе видообразования современных форм.

Наука Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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