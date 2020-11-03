В Кольцово поймали пассажира, летевшего в Сочи с марихуаной

Сотрудники линейного отдела МВД привлекли к административной ответственности 25-летнего жителя Свердловской области, которого поймали в Кольцово с марихуаной.

"Поздней ночью 30 октября к транспортным полицейским обратились работники группы входного контроля аэропорта: они заметили у одного из пассажиров в вещах странную курительную трубку", - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

Молодого человека попросили пройти в дежурную часть. Как оказалось, интуиция работников воздушной гавани не подвела: у него при себе была визитница и пачка из-под сигарет, внутри которых в свертках находилась, по данным предварительной экспертизы, марихуана. Вес ее составил более двух граммов. Остатки наркотика нашли и на стенках стеклянного приспособления для курения.

"Пассажир собирался лететь на отдых в Сочи. При этом решил взять с собой наркотики, которые купил в интернете. Часть он уже употребил, а остальное уложил в дорожную сумку", - пояснили в пресс-службе транспортной полиции.

Свердловчанин привлечен по статье 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств) и статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).