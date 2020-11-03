Житель Югры ограбил квартиру и заснул рядом с ее хозяйкой

В городе Урае (ХМАО) задержали подозреваемого в квартирной краже. Обстоятельства преступления и обнаружения фигуранта оказались весьма необычными. Как сообщили в пресс-службе МВД Югры, на официальную страницу городской полиции в соцсети "ВКонтакте" написала девушка. По ее словам, на днях она так устала на работе, что придя домой, забыла закрыть входную дверь. А ночью проснулась от того, что в кровати с ней есть кто-то еще.

"Рядом лежал мужчина, хотя она живет одна. Испугавшись, девушка вскочила с кровати, стала кричать на незнакомца, требовала покинуть квартиру", - рассказали стражи порядка со слов заявительницы. Кстати, обратиться за помощью она осмелилась только через пару суток, когда обнаружила, что пропали деньги и паспорт.

По описанию пострадавшей составили фоторобот и вскоре подозреваемого - 41-летнеего мужчину - задержали. Девушка его сразу опознала, а вот сам он отказался свидетельствовать против себя.

Он рассказал правоохранительным органам, что ночью шел из заведения, был сильно пьяный, и зачем зашел в подъезд дома где жила югорчанка, не знает.

"При обыске по месту жительства подозреваемого был обнаружен паспорт на имя потерпевшей и брелок от ключей, принадлежащий ей", - сообщает МВД автономного округа.

Возбуждено уголовное по пунку "а" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", а мужчина заключен под стражу.