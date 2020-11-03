Рошаль предложил законодательно закрепить соцгарантии для медработников

Право на социальный пакет для медицинских работников нужно закрепить в отдельной статье базового федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" - о социальных гарантиях. С таким предложением выступила Национальная медицинская палата.

Для этого в НМП разработали и предложили перечень таких гарантий: социальный пакет для медработников может включать обеспечение служебным жильем, предоставление льготных ипотечных кредитов и другие меры соцподдержки.

"Ранее единой государственной политики в плане социальных гарантий для медицинских работников не существовало, каждый регион решал проблемы по-своему или не решал вовсе. С принятием поправок в Конституцию была принята важная норма о единой социально ориентированной государственной политике в сфере здравоохранения. Мы предлагаем внести изменения в 323-ФЗ, выделив в нем отдельную статью о социальных гарантиях медработников, - заявил президент НМП Леонид Рошаль. - Сейчас все гарантии прописаны в отдельных нормативно-правовых актах. Мы их свели в отдельный блок и дополнили новыми положениями. Отдельные статьи о социальных гарантиях есть в законах для работников правоохранительных органов, образования. И для медицинских работников должна быть также отдельная статья".

Введение такого рода социальной поддержки соответствует социальной значимости работы, которую выполняют врачи, и будет способствовать повышению престижа профессии.

"Не секрет, что в отрасли колоссальный дефицит кадров. Мы потеряли тысячи врачей, которые уходили из отрасли, потому что социальное положение медиков ухудшалось в последние годы, медики - это одна из самых незащищенных социально групп в обществе. Для того, чтобы вновь наполнить отрасль квалифицированными кадрами, необходимо закрепить за врачами особый статус", - считают в Нацмедпалате.

Наиболее важной мерой в нацмедпалате считают обеспечение врачей жильем - если в городах эту проблему решить проще, то для сельской местности без предложения служебного жилья вопрос с кадрами решить крайне сложно. "Должны быть созданы социальные условия, мы обязаны обеспечить кров над головой, каким-то образом возместить те потери, который доктор будет иметь, если он не работает в большом городе", - говорит Леонид Рошаль.

В НМП предлагают несколько вариантов решения жилищной проблемы. Во-первых, законодательно закрепить в ФЗ-323 обязанность органов местного самоуправления обеспечить медицинских работников, которые не имеют жилья на территории сельского, городского поселения, городского округа и (или) муниципального района служебным жильем из муниципального фонда. Во-вторых, если таких помещений нет, медицинская организация может арендовать жилье для врача и его семьи, либо выплачивать ежемесячную денежную компенсацию для самостоятельной аренды.

НМП также предлагает предоставлять льготный ипотечный кредит тем медицинским работникам, которые уже отработали три года в сельской местности или поселках городского типа.

Необходимо поддержать и детей врачей, считают в НМП. "Если врач не может устроить ребенка в детский сад, если вынужден обивать пороги, чтобы добиться этого, то о какой социальной поддержке может идти речь. И, конечно, он не будет заинтересован в работе в том месте, где ему не оказывают никакой помощи", - сказал Леонид Рошаль. Такая мера также отнесена к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Еще один важный раздел статьи о социальной поддержке медиков детализирует порядок оплаты их труда. Нацмедпалата выделила перечень надбавок, которые медицинские работники должны получать в плюс к основному окладу. Это ежемесячные надбавки за выслугу лет, квалификационную категорию, ученые звания и степени, за особые условия выполняемой работы. Эти положения уже существуют, но сгруппированы в отдельной статье, отметили в НМП. Кроме того, предлагается ввести премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, поощрительные выплаты за особые достижения, надбавки в связи с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья и коэффициенты за осуществление служебной деятельности в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями. Это новые положения, предложенные Национальной Медицинской Палатой.

Все размеры, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки медицинским работникам должны обеспечиваться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, - настаивают в НМП.

"Сейчас мы делаем только первые шаги в обеспечении единых мер социальной поддержки медработников, и нам просто необходимо закрепить эти меры законодательно, чтобы обеспечить на практике реализацию поправок в Конституцию", - заявил Леонид Рошаль.