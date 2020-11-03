С 2021 года начнется подключение к интернету поселков с населением до 250 жителей

Новости

Том Харди сыграет в фильме про войну во Вьетнаме 15:30
Названа причина крупного пожара в ангаре под Екатеринбургом 15:27
В Коми признали погибшими горняков, пропавших после ЧП в шахте 15:12
В Париже задержали мужчину с мачете 15:07
Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 15:06
В Сочи нашли телефон пропавшего основателя Skillbox 15:05
Югорчан попросили не собираться больше 10 человек на праздники 15:00
В Латвии не будут привлекать к ответственности граждан без масок 14:54
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире 14:46
Москву украсили в честь Дня народного единства 14:37
В Госдуму внесен проект о налоговом вычете для медиков 14:37
Матвиенко: Свобода слова не должна задевать религиозные чувства 14:33
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси 14:00
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
Новак: Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики 13:50
В Союзном государстве в прокат выйдет оцифрованный фильм "Курьер" 13:45
Убитый в Вене террорист имел судимость за попытку сбежать в Сирию 13:44
Прокуратура попросила изменить приговор экс-мэру Челябинска 13:44
Ярославский парикмахер заплатит 130 тысяч рублей за испорченные волосы 13:27
Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель 13:24
Канцлер Австрии: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя 13:20
В Москве планируют до 2024 года построить 25 станций метро 13:18
При Шойгу не выявлено фактов нецелевого использования бюджета Минобороны 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 13:56
Рубрика: Экономика

С 2021 года начнется подключение к интернету поселков с населением до 250 жителей

Текст: Галина Мисливская
Финансирование программы подключения к интернету малых населенных пунктов будет сохранено, работы начнутся с 2021 года, сообщил на "правительственном часе" в Совете Федерации глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Во вторник он выступил перед сенаторами с докладом о ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика" и ответил на вопросы парламентариев.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Cколько школ в России имеют хороший интернет

Так, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак обратил внимание министра на то, что в ближайшие три года планируется сократить бюджетное финансирование на подключение к интернету малых городов и поселков. Сенатор подчеркнул, что технические возможности для этого есть, а само финансирование осуществляется за счет специальных налоговых платежей, снижения их поступлений в 2021-23 годах не прогнозируется.

По словам Максута Шадаева, благодаря поддержке Госдумы и Совета Федерации, уже достигнута договоренность с минфином о восстановлении в полном объеме со следующего года финансирования на эти цели.

"Позиция минфина есть, деньги будут в полном объеме. Осталось подключить 2500 населенных пунктов. И со следующего года уже пойдет подключение от 100 до 250 жителей", - сообщил министр.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
Совфед одобрил закон о правительстве
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения