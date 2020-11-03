С 2021 года начнется подключение к интернету поселков с населением до 250 жителей

Во вторник он выступил перед сенаторами с докладом о ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика" и ответил на вопросы парламентариев.
Так, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак обратил внимание министра на то, что в ближайшие три года планируется сократить бюджетное финансирование на подключение к интернету малых городов и поселков. Сенатор подчеркнул, что технические возможности для этого есть, а само финансирование осуществляется за счет специальных налоговых платежей, снижения их поступлений в 2021-23 годах не прогнозируется.
По словам Максута Шадаева, благодаря поддержке Госдумы и Совета Федерации, уже достигнута договоренность с минфином о восстановлении в полном объеме со следующего года финансирования на эти цели.
"Позиция минфина есть, деньги будут в полном объеме. Осталось подключить 2500 населенных пунктов. И со следующего года уже пойдет подключение от 100 до 250 жителей", - сообщил министр.