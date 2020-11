Выделены семь основных признаков легкой формы COVID-19

Исследователи из Венского медицинского университета в рамках новой работы, посвященной вызванным COVID-19 изменениям в иммунной системе, выявили основные группы симптомов легкого течения инфекции. Материал об этом опубликован в The European Journal of Allergy and Clinical Immunology.

В исследовании приняли участие более 200 человек, большинство из которых выздоравливали после COVID-19. Наблюдая за добровольцами, медики из MedUni Vienna выделили семь основных признаков развития заболевания, среди которых самый распространенный связан с симптомами гриппа - ознобом, высокой температурой, усталостью и изнуряющим кашлем. Второй признак - появление группы симптомов, характерных для простуды (ринит, заложенность носа, чихание).

Кроме того, легкой форме коронавируса свойственны боли в суставах и мышцах, воспаление глаз и слизистых оболочек, одышка, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, диарея), а также потеря вкуса и обоняния.

- Причем, как оказалось, потеря обоняния и вкуса, в основном, фиксируется у людей с молодой иммунной системой. Это измеряется количеством иммунных клеток (Т-лимфоцитов), - отметил научный сотрудник Венского медицинского университета, иммунолог Винфрид Пикл.