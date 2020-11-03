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03.11.2020 17:40
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу: Россия готова сотрудничать с Мьянмой в борьбе с терроризмом

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в нашем военном ведомстве, российский министр отметил, что двусторонние контакты Москвы и Нейпьидо в военной сфере давно вышли на стратегический уровень. Шойгу подчеркнул, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, между двумя странами продолжается реализация мероприятий военно-делегационного обмена, в том числе и с личным участием Мин Аунг Хлайна. "Мы всегда открыты для предметного разговора", - заявил глава военного ведомства РФ.

Фото: Минобороны РФ
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Более того, Минобороны России готово наращивать сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы. "Настроены на дальнейшее расширение контактов для выполнения имеющихся договоренностей. Готовы продолжить координацию в рамках механизма совещаний министров обороны АСЕАН с партнерами "СМОА плюс", включая совместную работу в рамках экспертной рабочей группы по противодействию терроризму", - сказал Шойгу.

Он поздравил коллегу с присвоением степени "Почетного доктора" Института востоковедения Российской академии наук и звания "Почётный профессор Военного университета" Министерства обороны РФ, а также с награждением его медалью "За отличие".

- Это подтверждает ваш огромный вклад в развитие двусторонних отношений России и Мьянмы в сферах образования, науки и культуры, а также российско-мьянманских военного и военно-технического сотрудничества, - отметил глава Минобороны РФ.

В свою очередь Мин Аунг Хлайн считает, что успехи двустороннего сотрудничества - это доказательства дружбы двух государств. "Наша дружба и братство поможет нашим народам расцветать в экономических сферах и поддерживать мир и в России, и в Мьянме", - уверен главнокомандующий.

Он назвал важным продолжение двустороннего сотрудничества. "Несмотря на километры, мы поддерживаем контакт, и вы поддерживаете нас в сложные моменты", - заметил Мин Аунг Хлайн.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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