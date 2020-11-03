Шадаев: Российские платформы для видеуроков в школах запустят в 2022 году

Две крупнейшие российские IT-компании разрабатывают платформы для школ, на которых можно будет проводить видеоконференции, они должны выйти на рынок в 2022 году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Совете Федерации.

Во вторник на "правительственном часе" он представил доклад о ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Говоря об уроках пандемии для проектов по цифровизации, министр отметил, что одна из проблем, которую обострил коронавирус, это недостаток отечественных программ для дистанционной работы и учебы.

"Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель Совета Федерации - прим. "РГ") нам неоднократно указывала на то, что, к сожалению, в период пандемии наши школы использовали в основном зарубежные решения для того, чтобы в формате видеоконференцсвязи проводить уроки", - отметил Шадаев.

По его словам, ситуация меняется. "Здесь я могу сказать, что две крупнейшие наши интернет-компании нас услышали - и "Яндекс", и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникаций вместе с "Ростелекомом". В 2022 году эти сервисы будут доступны и очень хорошо, что у нас здесь даже возникает определенная конкуренция", - сообщил глава Минцифры.

Он также подчеркнул, что ведомство усилит работу и по еще одному направлению, на которое "указал" коронавирус. Речь идет о преодолении цифрового неравенства между регионами России. "Это стало особенно заметно в таких сферах как образование и здравоохранение", - отметил он.

В октябре нынешнего года была утверждена новая редакция программы "Цифровая экономика". Она предусматривает создание к 2024 году во всех школах внутренних WI-FI-сетей, обеспечение учителей персональными планшетами, обучение педагогов навыкам работы в цифровой среде, а также работы по подключению к интернету малых населенных пунктов, где проживают от 100 до 250 человек.