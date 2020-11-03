Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Ситуация вокруг рубля резко накалилась в понедельник, когда российская валюта потеряла более 1,2% к доллару и евро. Легко заметить, что триггером снижения стало падение цен на нефть, которая в рублях провалилась ниже 3000 за баррель Brent.

Похоже, что этот круглый уровень станет новым ориентиром для рубля в период, когда рынки окружены повышенной неопределенностью. И тут стоит отметить не только предстоящие в США выборы, но и ряд других новостей, имеющих потенциал повлиять на рынки.

Сначала о выборах в США. Это очень важное событие, способное вызвать резкую волатильность котировок, как в сторону роста, так и снижения. Реакцию рынка предугадать сложно, надо ориентироваться на комментарии победителя о его отношении к нефтяной отрасли и, возможно, России, а также о корпоративных налогах.

Так или иначе игроки с рублем решили перестраховаться, пытаясь избежать негативных последствий роста волатильности, когда российский рынок будет закрыт по случаю праздника. Однако стоит всерьез рассмотреть шансы, что еще несколько дней после выборов не будет известен победитель. Рекордное число людей голосует по почте, и эти письма могут приниматься еще три дня после даты голосования. В худшем случае процесс подсчета голосов может растянуться на недели. Самое неприятное при этом, что пакет стимулирования так и застрянет где-то в законодательных кругах. Кто бы ни был президентом, чем быстрей станет известно его имя, тем быстрей будет одобрена помощь и тем это лучше для рынков и глобального спроса на рисковые активы.

А тем временем ФРС США представит свои оценки экономики и монетарной политики и, возможно, объявит об изменениях существующих программ смягчения. В пятницу же выйдут данные по рынку труда в США, где также стоит обратить внимание, сохраняет ли восстановление рынок труда на фоне рекордных цифр заболеваемости.

Хотя сложно переоценить широту влияния того, кто будет следующим президентом США, краткосрочное внимание рынков все же сосредоточено на влиянии коронавируса на экономику и следующие шаги властей США в попытке смягчить влияние.

Мы по-прежнему уверены, что властям США придется многие годы придерживаться мягкой монетарной политики и заниматься консолидацией бюджета, чтобы снизить долговое бремя.

Мы сохраняем наш сравнительно оптимистичный настрой, что цены на сырье вряд ли повторят минимумы марта. От текущих уровней вполне резонно выглядят ожидания роста цен на нефть и, соответственно, рубля. Ближайшей аналогией нам видится период ранних нулевых, когда цены на сырье выросли многократно, так как Штаты держали свои ставки низкими дольше, чем это было нужно, а развивающийся мир - уверенно рос. Это означает возможность рубля вернуться 75 на конец этого года и остаться у этой отметки на конец следующего. Нельзя исключать укрепления рубля в 2021 до 70-72.