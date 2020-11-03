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03.11.2020 20:10
Рубрика: В мире

Совет Европы обвинил Болгарию в расизме по отношению к цыганам

Текст: Александр Гацак (София)

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что власти Болгарии должны положить конец институционализированному расизму в отношении цыган.

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Она подчеркнула, что руководству республики необходимо предотвратить принудительное выселение из Софии представителей нацменьшинства, не получивших соответствующего разрешения на проживание. По словам европейского чиновника, это нарушает личную и семейную жизнь цыган, а также "способствует маргинализации общности".

Миятович призвала власти Болгарии обеспечить нацменьшинству доступ к подходящим жилищам. Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что в стране существуют многочисленные препятствия для цыган получить достойные места для проживания. В частности, Миятович указала на существующие в обществе предрассудки и, как следствие, сопротивление со стороны граждан реализации соответствующих строительных проектов.

По вопросу положения болгарских цыган неоднократно в острых выражениях высказывался министр обороны республики Красимир Каракачанов. Среди прочего он призывал к более жесткой реакции правоохранительных органов на частые случаи нарушения закона со стороны представителей нацменьшинства.

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