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03.11.2020 15:03
Рубрика: Власть

Создатели "Литературы народов России" получили премию президента РФ

Текст: Людмила Прохорова
Владимир Путин подписал указ о присуждении премии Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2020 года. Почетное звание лауреатов присвоено создателям антологии "Современная литература народов России": главному редактору "Объединенного гуманитарного издательства" Максиму Амелину, заместителю руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимиру Григорьеву, а также генеральному директору "ОГИ" Дмитрию Ицковичу.
Фото: ГодЛитературы.РФ

Указ подписан 3 ноября 2020 года.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В серии "Современная литература народов России" уже вышли книги "Проза", "Поэзия" и "Детская литература". Цикл жанровых антологий представляет широкому читателю произведения современных авторов, пишущих на языках народов Российской Федерации. Подобные сборники составлены и выпущены впервые и не имеют аналогов ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании. Антология включает в себя художественные переводы на русский язык поэтических и прозаических произведений, созданных за четверть века существования новой России на 55 национальных языках.

Прямая речь

Михаил Визель, переводчик, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ:

- В Указе об этом подробно ничего не сказано, но всем специалистам понятно, что нынешняя премия - закономерное подтверждение огромной и плодотворной работы, предпринимаемой в течение пяти лет: издание многотомной антологии литературы народов России, - представительных сборников поэзии, детской литературы, драматургии и прозы на десятках языков нашей огромной многонациональной страны.

Символично, что в числе награжденных оказались "в одной упряжке" уроженец украинского ныне Запорожья, курянин и москвич с еврейскими корнями. Не менее символично, что эти трое - высокопоставленный чиновник, бизнесмен-книгоиздатель и поэт-редактор.

"Запрос на большое и трудновыполнимое общее дело, философское обоснование которому дал наш крупнейший философ Николай Федоров, назрел в современном российском обществе, если сотни людей разных национальностей, профессий и статусов смогли объединить душевные и интеллектуальные усилия ради воплощения важной для страны идеи", - заявил Максим Амелин, представляя первый том антологии в Роспечати в 2017 году. И нынешняя премия - официальное подтверждение этого запроса.

Фото: из личного архива Дмитрия Кравчука
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Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин отметил, что "премия заслуженно вручена именно этому коллективу".

- Я неплохо знаю этот проект, поскольку его замысел рождался в рамках оргкомитета Года литературы, в работе которого мне посчастливилось участвовать. Наша культура богата своим удивительным многообразием и сильна единством. У нас насчитывается около 60 литературных языков, на которых создаются замечательные литературные произведения. Конечно, собрать их под одной обложкой - это просто титанический труд, - сказал он.

В свою очередь Владимир Григорьев добавил - буквально на днях из печати выйдет новый том, посвященный драматургии народов России.

- Мы начали с поэзии, собрав многоликую и многоголосую лиру из всех уголков нашей страны. Потом была детская литература, затем том прозы, и вот буквально сегодня-завтра будет презентован уже четвертый том - это драматургия.

Он также отметил, что всего в проекте антологии литературы народов России приняли участие тысячи людей - лингвисты, переводчики, литературоведы, драматурги и другие.

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