Распоряжение комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 2 ноября 2020 года № 794-р "Об организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.09.2020 № 772 "О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 2309-р" (далее - Постановление № 772) и руководствуясь п.7,1. Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", версия 8.1. (01.10.2020):

1. Определить, что категориями лиц, подлежащих вакцинации вакциной для профилактики новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - Вакцина), являются граждане, в том числе медицинские работники медицинских организаций государственной и негосударственной формы собственности, осуществляющие оказание первичной медико-санитарной помощи на дому, специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, принимающие непосредственное участие в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с установленным диагнозом COVID-19, в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам серологического обследования и имеющие отрицательный результат обследования на РНК SARS-CoV-2.

2. Главным врачам медицинских организаций государственной И Негосударственной формы собственности обеспечить:

2.1. Направление на вакцинацию медицинских работников, подлежащих вакцинаций и относящихся к категориям, определенным п.1, настоящего распоряжения.

2.2. Подготовку списков медицинских работников" подлежащих вакцинации, с указанием результатов обследования, заверенных главным врачом и врачом-эпидемиологом (или специалистом, выполняющим функции врача-эпидемиолога) медицинской организации и направление ответственным лицам в медицинские организации: СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" и Поликлиническое отделение № 69 СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 68".

3. Начальникам отделов здравоохранения администраций Красногвардейского и Курортного районов Санкт-Петербурга, главным врачам государственных учреждений здравоохранения - получателей Вакцины и где будет проводиться вакцинация для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, организовать:

3.1. Осуществление вакцинации медицинских работников не болевших COVID-19, не имеющих антител к SARS-CoV-2 по результатам серологического обследования, а также имеющих отрицательный результат на РНК коронавируса согласно списков медицинских работников, подлежащих вакцинации, заверенных главным врачом и врачом-эпидемиологом (или специалистом, выполняющим функции врача-эпидемиолога) медицинской организации,

3.2. Хранение Вакцины с соблюдением надлежащего температурного режима в соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцины, а также требованиям санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.02.2016 №19.

3.3. Ведение учета сведений о лицах, иммунизированных Вакциной, в региональном сегменте информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения новой коропавирусной инфекции, а также в медицинской учетной документации по установленным формам № 064/леч и № 156/у-93.

3.4 Представление отчета об использовании Вакцины ежемесячно не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным согласно приложению в отдел мониторинга иммунизации населения СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" по электронной почте: omm-parkov@yandex.nl, omin-chemova@yandex.ru.;

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Сарану А.М.

Председатель Комитета по здравоохранению Д.Г.Лисовец







