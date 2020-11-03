Специалист назвал наиболее опасные в использовании смартфоны

Самыми популярными объектами для слежки можно отнести устройства под управлением Android, хотя при желании и необходимости можно отследить почти любой смартфон.

Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель директора Института информационных технологий "Синергия" Антон Аверин. Он отметил, что отслеживание осуществляется как с помощью стандартных утилит, присутствующих на устройстве, так и с использованием специализированных программ или через эксплуатацию уязвимостей.

Большая востребованность Android (доля смартфонов на базе этой ОС достигает 70-71 процента) и наличие уязвимостей делает эти модели смартфонов популярными среди мошенников.

iOS-устройства позиционируются как более безопасные, однако казусы случаются и с ними - например, известны случаи утечки пользовательских данных из "облака".

Тем, кто опасается слежки, стоит помнить, что простые пользователи вряд ли смогут ею заняться, а профессиональным хакерам не составит труда получить данные о местонахождении устройства. В случае сильного беспокойства можно использовать девайсы со съемным аккумулятором.