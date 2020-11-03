У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Специалист назвал наиболее опасные в использовании смартфоны

Текст:   Антон Благовещенский
03.11.2020,  
12:56
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Самыми популярными объектами для слежки можно отнести устройства под управлением Android, хотя при желании и необходимости можно отследить почти любой смартфон.

Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель директора Института информационных технологий "Синергия" Антон Аверин. Он отметил, что отслеживание осуществляется как с помощью стандартных утилит, присутствующих на устройстве, так и с использованием специализированных программ или через эксплуатацию уязвимостей.

Большая востребованность Android (доля смартфонов на базе этой ОС достигает 70-71 процента) и наличие уязвимостей делает эти модели смартфонов популярными среди мошенников.

iOS-устройства позиционируются как более безопасные, однако казусы случаются и с ними - например, известны случаи утечки пользовательских данных из "облака".

Пять типов приложений, которые "убивают" смартфон

Тем, кто опасается слежки, стоит помнить, что простые пользователи вряд ли смогут ею заняться, а профессиональным хакерам не составит труда получить данные о местонахождении устройства. В случае сильного беспокойства можно использовать девайсы со съемным аккумулятором.

гаджеты
Фото: Скриншот игры
Поиграли в Watch Dogs: Legion. Это полный провал 02.11.2020
Apple запустила единую подписку на сервисы. Цена в России 30.10.2020
AMD представила три новые мощные видеокарты "не хуже GeForce" и назвала цены 29.10.2020
смартфоны
Фото: youtube.com
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 02.11.2020
Пять типов приложений, которые "убивают" смартфон 30.10.2020
Очень старые смартфоны Samsung получили обновление. Почему его важно установить 30.10.2020
безопасность
Стало известно об опасной уязвимости нулевого дня в Windows 02.11.2020
Какие Android-приложения ни в коем случае нельзя ставить на смартфон 26.10.2020