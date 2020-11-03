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03.11.2020 15:40
Рубрика: Общество

Экипаж "Союза МС-18" будет полностью российским

Текст: Наталия Ячменникова
Межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-18", который полетит к МКС в апреле будущего года. В него войдут три космонавта, и все они - россияне. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Фото: Кудь-Сверчков/Роскосмос Фото: Кудь-Сверчков/Роскосмос
Фото: Кудь-Сверчков/Роскосмос

В основной состав участников 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Их дублеры - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ РИА Новости
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" успешно вернулся на Землю

Дубров и Корсаков побывают на орбите впервые, для Новицкого этот полет станет третьим.

Бабкин вместе с космонавтом Николаем Тихоновым должны были отправиться в космос в апреле, однако из-за проблем со здоровьем у одного из них произошла замена - полетели Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Позднее Николай Тихонов покинул отряд космонавтов.

Информация о том, что на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, появилась еще в сентябре, но официального подтверждения этому до сих пор не было. Последний раз корабль "Союз" отправлялся в космос с полностью российским экипажем более 20 лет назад.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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