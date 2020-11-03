Экипаж "Союза МС-18" будет полностью российским

В основной состав участников 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Их дублеры - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Дубров и Корсаков побывают на орбите впервые, для Новицкого этот полет станет третьим.

Бабкин вместе с космонавтом Николаем Тихоновым должны были отправиться в космос в апреле, однако из-за проблем со здоровьем у одного из них произошла замена - полетели Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Позднее Николай Тихонов покинул отряд космонавтов.

Информация о том, что на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, появилась еще в сентябре, но официального подтверждения этому до сих пор не было. Последний раз корабль "Союз" отправлялся в космос с полностью российским экипажем более 20 лет назад.