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03.11.2020 16:36
Рубрика: Общество

В Турции найдена 8200-летняя статуэтка богини-матери

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Турецкие археологи при проведении раскопок в районе Борнова в Измире обнаружили множество древнейших артефактов, включая фигурку богини-матери.

Фото: FAS Heritage
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Как сообщает Hurriyet Daily News, возраст фигурки, изображающей богиню, составляет 8200 лет. Это крайне важное открытие, поскольку оно автоматически меняет возраст древнейшего поселения, которое ранее было здесь найдено.

До сих пор считалось, что оно было основано примерно пять тысяч лет назад. Однако теперь ученые считают, что город появился на этом месте порядка 8500 лет назад. На это, помимо богини-матери, указывают и другие найденные артефакты, в частности грузы от рыболовных сетей, ювелирные украшения и окаменелые останки обработанной людьми рыбы и мидий.

Артефакты были обнаружены в ходе археологических раскопок в курганах Ешилова и Ясытепе. Самой поразительной находкой ученые называют все же мраморную статуэтку богини-матери. Она выполнена в традиционной технике, но у статуэтки отсутствует голова.

Еще одной любопытной находкой исследователи называют фрагмент стекла, возраст которого также составляет 8200 лет. Наличие большого количества рыболовных грузил и останков морских обитателей указывает на то, что первые жители Измира еще 8500 лет назад активно занимались рыбной ловлей и употребляли в пищу морепродукты.

Всего в ходе прошедшего полевого сезона археологи обнаружили в курганах около 250 предметов, которые будут переданы в Измирский музей.

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