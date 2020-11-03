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03.11.2020 10:22
Рубрика: В мире

Страны Европы снова возвращаются к локдаунам из-за ситуации c COVID-19

Текст: Анна Полтавцева
Все больше стран в Европе вновь объявляют локдауны. Как сообщает ВОЗ, за минувшую неделю там добавилось около 1 млн новых случаев коронавирусной инфекции. А ученые Испании и Швейцарии в своем исследовании сообщили, что в Европе активно распространяется новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, названный 20A.EU1. Именно он встречается у 90% жителей Великобритании, 80% - Испании, 40 процентов зараженных швейцарцев. С меньшей частотой выявляют его во Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии. Ученые обеспокоены скоростью распространения нового штамма.

Еще в сентябре канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что "жить с вирусом нам предстоит еще долго", но "повторения весеннего кошмара никто не хочет", поэтому власти сделают все, чтобы не вводить режим тотальной самоизоляции снова. И вот в Германии и Франции вновь национальный карантин. Со 2 ноября открытыми оставлены магазины и школы, остальные общественные заведения прекратили работу.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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На пресс-конференции Ангела Меркель отметила, что за последние 10 дней число пациентов в реанимации пациентов выросло вдвое, поэтому власти вынуждены пойти на такой шаг. Останавливают работу гостиницы и хостелы, закрываются кинотеатры, театры, музеи, фитнес-клубы и салоны красоты. Отменяются все массовые мероприятия, единственное исключение сделали для церковных служб. Рестораны работают только навынос. Под запретом даже домашние вечеринки.

Компании, в которых менее 50 сотрудников, и самозанятые получат компенсацию от государства - 75 процентов обычного дохода. Франция ушла на карантин сразу до 1 декабря с возможностью отменить решение, если ситуация улучшится. Президент страны Эмманюэль Макрон в обращении с гражданам заявил, что вторая волна может быть тяжелее первой.

Рестораны, театры и музеи закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение, но предприятиям и школам разрешили продолжить работу.

Выходить из дома французам теперь можно только по уважительной причине: на лечение, прогулку возле дома или в магазин. Перед выходом они должны заполнить специальную заявку.

Первой в Европе локдаун ввела Ирландия. С 22 октября жителям запретили отходить от дома на расстояние более 5 км. Исключение сделано только для тех, кто едет на работу, но это должно быть подтверждено справкой. Закрылось большинство непродовольственных магазинов, фитнес-клубы, парикмахерские и салоны красоты. Запрещены все массовые мероприятия за исключением похорон и свадеб.

В Италии, где только за сутки 31 октября коронавирусом заразились почти 32 тысячи человек и это стало новым рекордом, прошли митинги против ограничительных мер. В Риме демонстранты грабили магазины и запускали петарды. Протестующих разгоняли с помощью водометов.

В Турине демонстрации прошли по центральным улицам, за участие в беспорядках полиция задержала 11 человек.

При этом в Италии нет строгого локдауна. Сотрудников рекомендовали перевести на удаленную работу, рестораны должны закрываться до полуночи, а бары без посадочных мест - уже в 18:00. Строгий запрет введен на массовые мероприятия, закрыты театры, кино и концертные залы.

В Испании жителям рекомендуют не выезжать за пределы своего района без уважительной причины. С 23 до 6 - комендантский час. Рестораны и бары работают, но до 18:00.

А вот в Каталонии их и вовсе закрыли: теперь они готовят еду исключительно навынос. Регион Испании с особым статусом, известный сепаратистскими настроениями, ответил на ограничения митингами, которые переросли в массовые беспорядки. Демонстранты начали кидать в полицию камни и файеры. В Сети стало вирусным видео, на котором уличный музыкант играет на пианино на фоне разгона акции протеста.

Фото: REUTERS/Susana Vera
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В испанском Мадриде бастовать начали водители общественного транспорта: в городе из-за пандемии ограничили работу автобусов. Впервые за 25 лет вышли на забастовку и местные врачи - они недовольны условиями, в которых приходится работать.

Протесты начались и в Чехии. При пересчете на душу населения именно в Чехии - худшие показатели по заболеваемости COVID-19 в Европе. Режим чрезвычайного положения здесь ввели еще 5 октября. Закрыты кинотеатры, рестораны, театры, зоопарки и фитнес-клубы. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

Чехам также запретили распивать на улице алкоголь. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что, если ситуация не улучшится, правительство не исключает, что придется ввести полный запрет на его продажу. Недовольные жесткими мерами футбольные и хоккейные фанаты вышли на улицы протестовать против ограничительных мер. На призывы прекратить акцию они ответили отказом. Полицейских забросали камнями и пустыми бутылками, те в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

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