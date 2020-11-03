Трамп предсказал грядущую победу республиканцев

Президент США Дональд Трамп в день всеобщих выборов в стране посетил собственный избирательный штаб в пригороде Вашингтона и призвал американских граждан к преодолению межпартийных распрей.

По словам Трампа, его послание Америке заключается в том, что "всем надо собраться вместе".

Как сообщает телеканал CNN, американский лидер также заявил, что Республиканская партия США уверенно идет вперед к победе на выборах, в том числе в ключевых колеблющихся штатах.

"Я слышу, что у нас все очень хорошо во Флориде и в Аризоне. У нас все превосходно в Техасе. Думаю, нам предстоит провести прекрасную ночь", - сказал Трамп, выступая перед сотрудниками Республиканского национального комитета.