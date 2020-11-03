Туристка из России утонула во время отдыха в Анталье

Туристка из России утонула во время отдыха в курортной Анталье, сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ.

По данным издания Türkiye, утонула 70-летняя гражданка России Тамара З. Она решила искупаться в море. Спустя некоторое время начала тонуть. Отдыхающие вытащили ее из воды, затем вызвали скорую помощь. Дама была срочно госпитализирована.

Однако, несмотря на все усилия медиков, россиянка скончалась в больнице. Тело направили в морг на судмедэкспертизу. О пострадавшей турецкие власти сообщили в Генкосульство России.