В Австралии прошел форум русскоязычной молодежи

На Форуме русскоязычной молодежи в Сиднее обсудили, как укрепить связи соотечественников из Австралии с Россией. В конгрессе приняли участие российские и австралийские ученые, общественные деятели, журналисты, представители вузов и школ.

Молодежь, говорящая по-русски, встречается в таком формате уже во второй раз. Как отмечает председатель Совета соотечественников Австралии Марина Белкина, это мероприятие, прежде всего, площадка для диалога, где русские ребята, и родившиеся здесь, и те, кто приехал в Австралию учиться или работать, могут познакомиться друг с другом, узнать о жизни русской общины в стране и понять, как они могут в ней участвовать.

"В этом году из-за эпидемиологических ограничений мы проводим форум в "гибридном формате": собираемся в Сиднее, и онлайн к нам присоединяются участники из Мельбурна, Брисбена и Голд-Коста", - цитирует Белкину ТАСС.

По мнению организаторов, важным аспектом в таких встречах является не только диалог на русском языке, но и создание единого культурного, научного, информационного и образовательного пространства, которое поддержит и укрепит связь молодых людей с родной страной. Интерес к форуму по-прежнему в стране очень высок. И, несмотря на пандемию, на основной площадке в Сиднее собралось почти 50 гостей и еще порядка 25 человек присоединились онлайн. "Из-за пандемии пришлось приглашать спикеров, что называется, в две смены, но все равно к моменту открытия образовался лист ожидания для тех, кто хотел бы выступить", - уточнила Белкина.

Помимо выступлений экспертов, большая часть которых была посвящена роли и месту молодежи в меняющемся мире, на площадке форума прошли пленарные сессии, интерактивные викторины, интеллектуальные игры, практические занятия и презентации проектов.

Справка "РГ"

Организатором мероприятия выступил Совет российских соотечественников Австралии при поддержке посольства России и правительства штата Новый Южный Уэльс.