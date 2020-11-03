В большинстве регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ в 47 субъектах России. Информация появилась на сайте ведомства. Чаще всего болеют взрослые.

Уточняется, что сейчас в России от гриппа привиты более 49,4 миллиона человек (33,7% от численности населения страны). Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

В сезон предъема вирусных инфекций специалисты напомнили о необходимости соблюдать гигиену - чаще мыть руки, не забывать носить маску и придерживаться социальной дистанции. В дезинфекции также нуждаются столы, дверные ручки, гаджеты. В числе важных мер профилактики вирусных инфекций эксперты Роспотребнадзора называют также правильное питание, закаливание, отказ от алкоголя и полноценный сон.