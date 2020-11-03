В Госдуму внесен проект о налоговом вычете для медиков

"Справедливая Россия" предложила на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговом вычете для медиков при покупке страховых полисов. Документ внесли депутаты этой фракции во главе с лидером Сергеем Мироновым.

Согласно поправкам, врачи, фельдшеры и медсестры смогут получать налоговый вычет при заключении договора добровольного страхования здоровья и жизни - вне зависимости от срока приобретения страховки.

- Для государственной казны это деньги не большие, но каждый врач или медсестра сможет получить прибавку к бюджету своей семьи, - прокомментировал Сергей Миронов. - А ведь именно с таких небольших льгот и финансовых послаблений в обществе начинает формироваться престиж той или иной профессии.

Налоговые вычеты уже предоставляются гражданам при оплате обучения или медицинских услуг, приобретении жилья или выплате ипотечного кредита. Кроме того, их можно получить с денег, перечисленных благотворительным организациям, социальным НКО. На счет налогоплательщика возвращаются 13% от суммы, которая установлена для вычета.