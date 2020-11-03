В Кабуле ликвидировали напавших на университет боевиков

Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет в Кабуле. Целью террористов был юридический факультет.

Злоумышленники открыли огонь в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в учебном заведении книжную выставку. В результате атаки погибли 19 человек, еще 60 - пострадали.

Телеканалу Tolo News представитель МВД страны Тарик Арьян рассказал, что боевиков было трое, спецоперация по их уничтожению длилась около шести часов. Власти Афганистана объявили национальный траур.