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03.11.2020 03:15
Рубрика: В мире

В Кабуле ликвидировали напавших на университет боевиков

Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет в Кабуле. Целью террористов был юридический факультет.

Взрыв на западе Афганистана унес жизни 12 человек

Злоумышленники открыли огонь в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в учебном заведении книжную выставку. В результате атаки погибли 19 человек, еще 60 - пострадали.

Телеканалу Tolo News представитель МВД страны Тарик Арьян рассказал, что боевиков было трое, спецоперация по их уничтожению длилась около шести часов. Власти Афганистана объявили национальный траур.

В мире Ближний Восток Афганистан

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