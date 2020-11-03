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Текст:   Ольга Игнатова 
18:48 03.11.2020

В Кадастровой палате рассказали, в каких случаях дом у моря окажется вне закона

О домике у моря мечтают многие, но не все знают о существующих ограничениях приобретения и строительства недвижимости рядом с водоемами. Эксперты Федеральной кадастровой палаты разъяснили, на что следует обратить внимание, если есть планы купить или построить недвижимость в непосредственной близости от водоема.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прежде всего надо учитывать, что вблизи водных объектов могут быть установлены два вида зон с особыми условиями использования территорий: водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водных объектов общего пользования. Земельные участки в их границах могут располагаться.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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При этом эксперты поясняют, что водоохранная зона - это территория, которая примыкает к береговой линии водоема. Там действует специальный режим для хозяйственной и иной деятельности. Он нужен для того, чтобы предотвратить истощение и загрязнение берега и воды, сохраняя при этом среду обитания местных растений и животных. Ширина водоохранной зоны зависит от вида водоема. В пределах водоохранных зон существуют прибрежные защитные полосы - территории с еще более строгими ограничениями. Эти земли привлекательны для желающих построить домик у моря или отель, но они имеют особые правила использования.

Можно ли строить в границах береговой и водоохранной зоны?

Береговые полосы - это земли общего пользования вдоль береговой линии (границы водного объекта). Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров (их ширина составляет пять метров). На береговой полосе можно, например, устроить пляж или место для рыбалки. Но строить там нельзя. Также нельзя и выкупить у государства эти участки.

А вот за пределами береговой полосы можно приобрести, сдать в аренду или построить недвижимость при условии соблюдения всех санитарных и водоохранных требований и норм. Это значит, что на участке, расположенном в водоохраной зоне, можно возвести индивидуальный жилой или садовый дом. Но при этом нужно будет оборудовать его сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления, истощения вод. К таким устройствам относятся канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды.

В границах водоохранных зон также запрещается: сбрасывать сточные и дренажные воды, использовать сточные воды для удобрения почв; размещать кладбища, свалки, заправки; сбрасывать из самолета химикаты на насекомых; мыть транспортные средства и многое другое. Движение допускается только на дорогах, а стоянки - на дорогах и в оборудованных местах с твердым покрытием. Кроме того, там не допускается распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных.

Фото: iStock
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Как можно узнать, входит ли земельный участок в границы водоохранной зоны?

Чтобы узнать, входит ли земельный участок в границы водоохранной зоны, можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и получите ее за несколько минут через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты. Документ можно получить и на руки в течение трех-пяти рабочих дней, оформив заявку на сайте Росреестра или в многофункциональном центре (МФЦ). Также можно заглянуть в Публичную кадастровую карту. Для отображения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос нужно выбрать инструмент "Слои" в панели инструментов в левом верхнем углу. "Далее раскройте строку с названием слоя "Зоны с особыми условиями использования территорий" и в выпадающем списке поставьте галочку на слое "Зоны охраны природных объектов". Увеличьте карту, и территории этих зон будут обозначены салатовым цветом. В окне поиска найдите свою недвижимость по кадастровому номеру или адресу участка", - поясняют в Кадастровой палате.

Там также отмечают, что границы водоохранной зоны отображаются только в том случае, если координаты ее границ внесены в ЕГРН. На 1 сентября нынешнего года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 11 903 границах водоохранных зон. В топ-3 регионов по количеству учтенных зон входят: Пермский край - 1 747 объектов, Свердловская область - 848, Краснодарский край - 768. Также в реестре недвижимости содержатся сведения о 2 700 береговых линиях, 221 береговой полосе и 11 850 прибрежных защитных полос.

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