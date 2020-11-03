В Латвии не будут привлекать к ответственности граждан без масок

Полиция Латвии отказалась отлавливать и привлекать к ответственности тех, кто призывает не носить маски. Для наказания таких лиц в законодательстве республики не предусмотрен соответствующий нормативный акт.

В Латвии действует правило ношения масок в общественных местах. Также запрещено собираться в группы в общественных местах (на улицах и помещении) более десяти человек. На публичных мероприятиях не может быть большее 300 человек при других дополнительных ограничениях.

Учащиеся 7-12-х классов продолжат обучение в удаленном режиме до 15 ноября, тогда как ученики 1-6-х классов будут ходить в школы. Детские сады работают в привычном режиме.

За минувшие сутки в Латвии сделано 5235 тестов на коронавирус, выявлен 171 новый случай заболевания, умерших двое.

Между тем министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии продлило запрет на въезд резидентов стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, до 15 января 2021 года. Исключение есть только для отдельных иностранцев, имеющих временный вид на жительство или недвижимость в этом скандинавском государстве.