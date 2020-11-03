В ЛДПР предложили выделять бюджетные места на второе высшее в медвузах

Россиянам нужно дать возможность получать второе высшее образование бесплатно - если речь идет именно о медицинских специальностях. С таким предложением в письме на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Чтобы бороться с дефицитом кадров в этой сфере, нужно создать стимулы для привлечения людей на медицинские специальности, заявил парламентарий в письме, которое приводит RT. Возможность бесплатно обучаться на медика, по его оценке, может стать определяющим фактором при выборе второй профессии. Власов пояснил, что дело в высокой стоимости обучения.

- Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций, - говорится в тексте обращения. Депутат уточнил, что нехватка кадров особенно наблюдается в небольших населенных пунктах.