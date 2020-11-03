В Минздраве назвали главные проблемы в борьбе с пандемией

В Минздраве РФ рассказали депутатам об основных проблемах в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Нагрузка на отечественную систему здравоохранения сейчас возросла кратно, признала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова. Выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, она подчеркнула, что основные проблемы в нынешних условиях - это загрузка коечного фонда и нехватка кадров. Кроме того, ситуацию усложняет необходимость делать акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, а также дефицит средств диагностики.

Необходимо искать другие организационные механизмы, которые позволили бы поддерживать на уровне доступность и качество медицинской помощи, заявила представитель Минздрава.

Она назвала еще одну проблему - в РФ выросло потребление антибиотиков, хотя при COVID-19 они бесполезны.

- Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло, - отметила Куликова.

Она предупредила, что в результате этого может увеличиться резистентность к антибиотикам среди населения.