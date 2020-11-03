В Минздраве сообщили о старте бесплатной выдачи лекарств от коронавируса

Пациенты с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства уже со следующей недели. Об этом сообщила в Госдуме директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья она уточнила, что эта программа стартует с ряда регионов.

- На следующей неделе уже начнут пациентам выдавать многие лекарственные препараты бесплатно. Мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы была возможность поставить препараты в субъекты и обеспечивать пациентов, - подчеркнула представитель Минздрава.

Ранее в ведомстве совместно с региональными властями и медиками определили потребности каждого региона в необходимом количестве препаратов. "Норматив, по которому рассчитаны были средства, достаточно значительный - это более 7,8 тыс. рублей на пациента", - сказала Максимкина.

Минздрав, кроме того, рекомендовал регионам создать круглосуточные амбулаторные COVID-центры, куда могли бы привозить больных и определять, какая помощь им нужна. Об этом заявила еще один представитель министерства, директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Инна Куликова.