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03.11.2020 15:26
Рубрика: Общество

В Москве состоялся форум "Здоровое общество"

Форум "Здоровое общество" состоялся 27 октября 2020 года на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".

В деловой программе мероприятия приняли участие представители министерства здравоохранения Российской Федерации, Всемирной организации здравоохранения, федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли. Мероприятие прошло под девизом "Отвечая глобальным вызовам".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. Интеллектуальным партнером Форума выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". Форум состоялся при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума "Здоровое общество", отметив в нем, что несмотря на нынешние, сложные обстоятельства, Форум собрал врачей, ученых, экспертов, представителей профильных ведомств. Ведь проблемы, которые на нем обсуждаются, имеют важное национальное значение, требуют солидарных усилий государства и институтов гражданского общества.

В мероприятии приняли онлайн-участие шесть тысяч человек из более, чем 10 стран, среди которых США, Беларусь, Дания, Нидерланды, Швейцария, Китай, Финляндия, Франция, Австрия.

В пленарной сессии "Новая парадигма здравоохранения: отвечая глобальным вызовам" приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри П. Клюге, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров, а также генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

В ходе мероприятия состоялся ряд дискуссий на актуальные темы здравоохранения и подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

"Сегодня мы оказываем медицинскую помощь в период большого количества пациентов, поступающих как в амбулаторную службу, так и в стационарные отделения. Мы имеем дело с заболеванием, которое не можем контролировать фармацевтическими препаратами, сегодня нет лекарства, которое бы радикально изменило расклад сил. В этот период крайне важны противоэпидемические меры, нужна помощь граждан, необходимо соблюдать все меры безопасности и предотвращения распространения заболевания. Только вместе, сплотившись, мы сможем победить коронавирусную инфекцию", - подчеркнул Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации.

В рамках деловой программы форума "Здоровое общество" состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума "Креативные индустрии для здорового общества", тема встречи - "Креативные индустрии и медицина: есть ли поле для синергии?".

Более подробная информация представлена на сайте Форума.

Общество

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