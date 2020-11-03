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03.11.2020 22:15
Рубрика: Общество

В Москве вручили награды лауреатам премии "Гордость нации"

Текст: Анна Полтавцева
Как сообщила пресс-служба Ассамблеи народов России, в музыкальном театре "Геликон-опера" состоялась церемония вручения наград Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации", приуроченная ко Дню народного единства".
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Напомню, эта премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.

Номинанты от Московского дома национальностей директор Владимир Тарасов, первый замдиректора Диляра Сафаралиева, начальник Московского центра интеграции - начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти Галина Бурова стали победителями в рамках номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества", получив звания лауреатов I степени.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В пресс-службе отметили, вручение впервые проводится в 2020 году по инициативе общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России". Награждение лауреатов проходило по семи номинациям: "За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия"; "За вклад в сохранение и развитие родных языков"; "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики"; "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений"; "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества"; "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России"; "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

Принять участие в конкурсе на соискание Премии могут представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики; преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; журналисты и блогеры; мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.

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