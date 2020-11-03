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03.11.2020 10:50
Рубрика: Экономика

В России впервые подсчитали потери от неэффективного управления интеллектуальной собственностью

Страна теряет 4,8% ВВП из-за низкого качества управления интеллектуальными правами и нематериальными активами. Ежегодный убыток производственных секторов российской экономики из-за недостаточного внимания к охране, защите и монетизации интеллектуальной собственности исследователи оценили в 3,52 трлн рублей. Упущенные доходы экспорта - в 2,23 трлн рублей.

Слабое использование института интеллектуальной собственности характерно и для творческого сегмента экономики - ущерб в этой сфере оценивается примерно в 300 млрд рублей, при этом наиболее ощутимые потери наблюдаются в музыкальном стриминге и на рынке видеоигр. В общей сложности из-за низкого качества управления интеллектуальными правами страна по самым скромным подсчетам теряет 4,8% ВВП.

Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital
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Неутешительные выводы были озвучены на пленарном заседании Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, где презентовали доклад "Управление интеллектуальной собственностью в России: оценки вероятных потерь, риски, драйверы развития". Исследование провели эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) по заказу Федерации интеллектуальной собственности (ФИС).

Доклад стал результатом работы Комитета по выявлению основных барьеров, тормозящих развитие креативных индустрий и рынка интеллектуальной собственности, и оценке потенциала его роста, рассказал член правления РСПП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "Сегодня, к сожалению, Россия занимает 31-е место из 53 стран в международном рейтинге International IP Index. Нас особенно ощутимо тянет назад показатель низкой системной эффективности, разобщенность законодательных, технологических, частных и государственных инструментов. По этому параметру мы находимся на 45-м месте. Такое положение дел негативно влияет на бизнес: от 20 до 40% компаний, в зависимости от сферы деятельности, считают неэффективность системы интеллектуальной собственности одним из решающих факторов, препятствующих инновациям".

Согласно официальной статистике, в 2019 году наша страна вложила в исследования и разработки 41,9 млрд долларов, в культуру, средства массовой информации и кинематографию - 26,8 млрд долларов только бюджетных средств. Представитель НИУ ВШЭ Виталий Рудь подчеркнул, что Россия входит в десятку мировых лидеров по расходам на науку, а затраты государства на творческий сектор соответствуют, в частности, уровню Германии.

При этом Россия демонстрирует более скромный уровень патентной активности: на миллион долларов, затраченный на исследования и разработки, приходится 0,7 патентных заявок, причем большая часть этих заявок направляется только в российский патентный офис. Отечественные изобретения патентуются преимущественно для локального рынка, а патентные споры составляют ничтожную долю от всех разбирательств по вопросам интеллектуального права. "Если компании не прибегают к патентным спорам, значит, они не верят в практическую пользу этого механизма. Согласно мнению ряда экспертов, российские патенты оформляют зачастую для выполнения заданных показателей эффективности", - отметил Виталий Рудь. Он также подчеркнул, что вопреки мировым трендам на рост значимости "капитала знаний" нематериальные активы составляют менее 1% стоимости основных фондов российских организаций.

Фото: Предоставлено Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
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Роль эффективной системы управления интеллектуальной собственностью для успешного развития современной инновационной экономики не отрицает никто. Задача состояла в том, чтобы оценить эту роль в цифрах, пояснил первый проректор, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг: "Мы проанализировали огромный массив данных ВОИС, ОЭСР, Всемирного банка, ЮНКТАД и других международных организаций. Существует исследовательский и экспертный консенсус, подкрепленный статистикой, о том, что уровень развития института интеллектуальной собственности напрямую коррелирует с уровнем конкурентоспособности экономики и устойчивостью экономического роста. Развитая система интеллектуальной собственности является важнейшим условием успешной интеграции в международные цепочки создания стоимости и знания, определяет возможности реализации инновационного потенциала страны".

Вице-президент и член правления РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин солидаризировался с авторами научной работы: "В отсутствие системного подхода к работе с интеллектуальной собственностью государственная поддержка науки и культуры оказывается неэффективной, а частные инвесторы не видят в таком продукте ликвидный актив".

По результатам обсуждения профильный Комитет намерен подготовить предложения по нормализации ситуации для главы государства.

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