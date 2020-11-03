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03.11.2020 18:10
Рубрика: Спорт

Самбо будет безопасным

5 ноября в сербском городе Нови-Сад начинается чемпионат мира по самбо и боевому самбо
Текст: Николай Долгополов
Раньше предполагалось, что здесь пройдет первенство мира среди молодежи. Но обстоятельства изменились и в сравнительно спокойную по эпидемиологическим показателям Сербию перенесли из Ашхабада и чемпионат мира для взрослых. Важнейший турнир года среди сильнейших и молодежи продлится четыре дня до 8-го ноября.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Международной федерации самбо (ФИАС) сборная Россия чартерным рейсом прибыла в Белград. А уж оттуда до Нови-Сада чуть больше часа езды и 80 километров на автобусе.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Приняты все меры, чтобы спортсмены чувствовали себя в безопасности. Все участники за 72 часа до прибытия в Сербию сдали тест на наличие COVID-19. Как подчеркнул президент ФИАС Василий Шестаков, оргкомитет создал "чистую зону" для всех участников соревнований. Появление в ней посторонних исключено. Все перемещения в Сербии - только между отелем и ареной. И, понятно, что в этих условиях турнир пройдет без зрителей.

Добавим, что все состязания любители самбо смогут посмотреть в прямом эфире. На сайте ФИАС будет вестись онлайн-трансляция. А финальные поединки чемпионата покажет телеканал Евроспорт.

В сегодняшнем пресс-релизе ФИАС сообщается, что в турнире ожидается участие более 400 спортсменов из 30 стран. Среди них Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Греция, Доминиканская Республика, Индонезия, Испания, Италия, Кипр, Колумбия, Конго, Марокко, Мексика, Молдова, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Филиппины, Франция, Хорватия, Эстония, ЮАР.

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