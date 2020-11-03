В сфере обслуживания недвижимости может исчезнуть ряд специальностей

Единый перечень профессий в сфере обслуживания недвижимости составляют эксперты отрасли.

Сейчас работники, выполняющие одни и те же функции, в разных организациях могут называться совершенно по-разному, пояснили в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). К примеру, руководитель, отвечающий за клининг, может быть клининг-директором, управляющим клининговыми объектами, руководителем клининга и т.д. Технический управляющий, технический руководитель, technical director, технический управляющий объекта недвижимости - это тоже по сути один и тот же человек. "Российский рынок обслуживания недвижимости развивался быстрее, чем профессиональные кадры для него. И чем быстрее росла линейка услуг, тем больше появлялось профессий. И названия к ним в каждой компании придумывали самостоятельно", - отмечают в АКОН.

"Сейчас на рынке огромная неразбериха, каждая компания называет своих сотрудников по-разному, нет общего понимания ни у заказчиков, ни у подрядчиков, - отмечает коммерческий директор клининговой компании "Альфа-сервис" Наталья Карасева. - Когда мы даем объявление, например, на какие-то технические специальности, мы никогда не знаем, кто к нам придет. Мы даем объявление и вкладываем один смысл, претендент читает и вкладывает другой смысл".

Существует перечень должностей для штатного расписания внутри компании, отмечает руководитель департамента по работе с персоналом управляющей компания Zeppelin Татьяна Корелова, но заказчики постоянно предлагают свои должности. А в этом случае нужно, как минимум, на каждую новую должность писать новую должностную инструкцию.

На днях проект Классификатора профессий был представлен на Общероссийском форуме "Профессиональные кадры на рынке обслуживания недвижимости". Эксперты обсудили формулировки названий, функционал и квалификационные требования существующих на рынке специальностей. В итоге, например, разнообразные варианты директоров по клинингу предлагается заменить на единое "Руководитель проекта направления "Клининг", технических руководителей - на "технического директора". Многочисленных директоров торговых центров, бизнес-центров и многоквартирных домов было предложено объединить в единую должность "Управляющий объектом недвижимости".

После уточнения классификатор будет еще раз представлен на обсуждение профсообществу, а итоговый документ - направлен в Минтруд и Росстандарт, сообщил президент АКОН Никита Чулочников.

В будущем для каждой должности будет разработан точный функционал и квалификационные требования: какие требуются для данного специалиста навыки, образование, стаж работы. Впоследствии это поможет в профессиональной подготовке таких специалистов.