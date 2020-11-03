В Швеции хотят в пять раз повысить цены на бензин

Министерство транспорта Швеции требует в пять раз повысить цены на бензин и дизельное топливо. То есть поднять цену за литр горючего с 13 до 50 крон. Необходимость повышения налогов на топливо прописана в правительственном документе, носящем название "инфраструктура будущего" в транспортном секторе.

Власти королевства рассчитывают, что из-за дорогого бензина сократится количество автолюбителей. А следом, как ожидается, к 2030 году на 70 процентов сократятся и выхлопы СО 2 .

Напомним, что, согласно планам шведского правительства, с 2030 года на территории королевства будет запрещено использовать производные нефти в качестве топлива. То есть у Швеции остается десять лет на то, чтобы перейти на альтернативные типы автомобильного топлива. Но глобальная цель всего этого мероприятия заключается в том, чтобы свести до нуля количество выброшенного в атмосферу Швеции СО 2 .

Глава Транспортного ведомства Швеции Лена Эриксон убеждена, что скорость электрификации автопарка королевства напрямую зависит от того, насколько высоко будут подняты цены на дизельное топливо и бензин.

Как ожидается, окончательное решение по ценам на горючее в Швеции будет принято в ближайшее время.