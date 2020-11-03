В Вашингтоне обстреляли отель с российскими журналистами внутри

В столице США в ночь на вторник была обстреляна гостиница Holiday Inn, в которой находилась съемочная группа российского телеканала. Как сообщает РИА Новости, в холле отеля и на улице - осколки витражного стекла. В него предположительно попали сразу несколько пуль.

"Я находился в номере, когда услышал звуки, похожие на выстрелы. Спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой", - рассказал журналист Алексей Веселовский. Администратор гостиницы подтвердил информацию, добавив, что стреляли снаружи. Никто не пострадал.