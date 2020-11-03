В Вене скончался юноша, получивший ранения во время теракта

От ран скончался находившийся в тяжелом состоянии 21-летний юноша, пострадавший в о время теракта в центре Вены, сообщает телеканал ORF.

В ходе нападения было убито пять человек, включая террориста. Жертвами атаки стали пожилой мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. Ранения получили 17 человек, семь из которых находятся в опасном для жизни состоянии. Один полицейский ранен, врачи борются за его жизнь.

Террористический акт произошел в понедельник вечером в старой части Вены с многочисленными кафе, ресторанами и культурными учреждениями. Первые выстрелы прозвучали около 20:00 по местному времени. Из-за мягкой погоды и в последний день перед новым локдауном в городе было много людей. По словам очевидцев, преступник открыл беспорядочный огонь по прохожим и гостям австрийской столицы.